Makoke contesta tajante a los ataques de Laura Matamoros

La entrevista en 'De viernes' de Carlo Costanzia ha reabierto una guerra que parecía extinta. Laura Matamoros y Makoke se han enzarzado en una batalla dialéctica por las declaraciones que la exmujer de Kiko Matamoros vertió tras escuchar el impactante relato en Telecinco del hijo de Mar Flores. Unas palabras que no sentaron nada bien a la hija del excolaborador de 'Sálvame' y prima del aludido. Hoy le ha tocado el turno de réplica a Makoke, que se ha mostrado muy dolida con los ataques de la 'influencer', a la que ha lanzando un contundente mensaje: "No dejes que te envenenen".

Makoke se defiende de las acusaciones de Laura Matamoros

"En esta vida tengo prioridades y me quedo con eso. Dicho eso, en ningún momento he dicho que conociera a Carlo Costanzia hijo. Coincidí dos o tres veces con él en casa. No le conozco y así lo he declarado en varias ocasiones. Tú dices que tu padre no me ha dado información. Sí me ha dado información. Y, más aún, yo presencié cuando Mar Flores y Carlo Costanzia se conocieron", ha comenzado defendiéndose Makoke. Muy rotunda, la colaboradora ha aprovechado las cámaras de 'Así es la vida' para defenderse de los señalamientos de Laura Matamoros, quien le tachó de estar "calentando la silla".

La 'influencer' de 30 años se pronunció el pasado lunes sobre la complicada infancia y adolescencia que relató Carlo Costanzia en 'De viernes'. La joven no pudo ocultar sus lágrimas al escuchar el duro relato de quien ella define como "su primo favorito", al que le une una estrecha relación. También se refirió a Makoke con dureza, a quien no nombró en ningún caso. Sobre "la madre de mi hermana", como la llama, dijo lo siguiente: "Yo hasta el día de hoy he intentado tener una relación cordial con ella porque toca, por ser la madre de mi hermana (Anita Matamoros), no por nada más. Pero creo que es un poco feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo", aseguraba Laura Matamoros.

La defensa de la colaboradora, con dardo incluido a su exmarido, Kiko Matamoros

"Yo me dedico a hacer mi trabajo, que es aportar la información que puedo. También te aconsejaría, Laura, que vieras los programas. Yo de tu primo no he dicho nada malo. Lo que he dicho es que ha sido una víctima y que ha sido muy valiente y generoso por conceder esta entrevista", ha continuado Makoke con su alegato en 'Así es la vida', presentado por Sandra Barneda. Ha sido inmediatamente después cuando la colaboradora le ha mandado un recado a su ex, Kiko Matamoros, a través del mensaje que le ha dirigido a Laura Matamoros. "Mírate los programas y no dejes que te envenene. Su familia es la que le envenena. Yo quiero cordialidad contigo. Hemos coincidido en los pasillos y siempre ha habido cordialidad. No entiendo este ataque ni he dicho nada malo de tu familia, ni de tu padre. No entiendo por qué me quieres dejar de mentirosa. Yo no miento", le ha lanzado visiblemente molesta.

Para finalizar, la madre de Anita Matamoros ha optado por un tono más conciliador. "Me ha dolido el tono de Laura. Pensaba que había buena relación y era algo que me hacia feliz. Es que yo no me he metido con su primo. Yo estoy haciendo mi trabajo y comento las entrevistas que se hacen y la actualidad de la cadena. No entiendo ese ataque gratuito", se preguntaba.