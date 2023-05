Makoke confirma que ha roto con su novio Óscar

Makoke afronta una etapa de profundos cambios. La colaboradora, que sigue en el centro de la polémica por sus continuos enfrentamientos con su exmarido, Kiko Matamoros, ha confirmado que ha terminado con su novio, Óscar Ocaña.

Con mezcla de resignación y dolor, la malagueña indicaba -en el programa 'Fiesta'- que los principales motivos de la ruptura habían sido los siguientes: "Le quiero muchísimo, es una persona que quiero muchísimo, lo que pasa es que yo ahora estoy metida en varios proyectos y realmente tengo como un poco de miedo a la rutina. Yo he estado 20 años casada y no tengo ganas ahora mismo, tengo mi vida muy llena y muy plena". Además, cuando ha visto en directo algunas imágenes de su expareja se ha roto: "No me lo pongas que me da mucha pena".

Makoke evita desvelar quién ha terminado la relación

La colaboradora no ha querido dar muchos detalles sobre el fin de esta relación y ha recordado que Óscar es una persona totalmente ajena a los medios de comunicación. También ha dejado claro que ambos mantienen una excelente relación, pero que actualmente solo son amigos. "Esta mañana he hablado con él. Es una persona increíble, es de las mejores personas que se ha cruzado en mi vida". Asimismo ha reconocido que el próximo fin de semana volverán a verse, pero que ya no están juntos. "Le he tenido de la mano totalmente y le tengo que dar las gracias. Es un tío increíble", añadía.

Este nuevo noviazgo de Makoke saltó a la luz pública a finales del año pasado. Se trata de un cordobés con el que inició un romance tras romper con Javier Berrio. Óscar Ocaña, de 47 años, está al frente de una empresa dedicada a la construcción y no tiene hijos. Era un viejo amigo para colaboradora a quien conoció años atrás, sus caminos volvieron a cruzarse y surgió la chispa. Ahora, la exmujer de Kiko Matamoros vuelve a estar soltera y según ha dicho quiere centrarse al máximo en el plano profesional. Mientras que el que fuera su marido y padre de su hija Anita se casará el próximo 2 de junio con la modelo, Marta López Álamo. Un "sí, quiero" que tendrá lugar en la basílica San Miguel de Madrid y al que se espera que acudan muchos rostros conocidos.