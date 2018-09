6 La pullita a Kiko Matamoros

Pero, ¿por qué ha preferido no dar la cara aún? La respuesta a la pregunda del motivo por el cual aún no ha realizado una exclusiva contando su verdad o ha reaparecido en su programa ha sido desvelado este domingo a modo de pulla a Kiko Matamoros. “Tengo una hija y yo no comercializo con mi dolor”, ha asegurado Makoke a través de Toñi Moreno. Deja claro que, a diferencia de su marido, ella prefiere callarse por respeto a Anita Matamoros.