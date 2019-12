Hace más un año y medio que Makoke y Kiko Matamoros hicieron oficial su divorcio, sin embargo, ninguno se olvida del otro y ambos van siguiendo y comentando cada paso de su ex. La actualidad manda y Makoke y Tony Spina son noticia por su reciente e inesperada ruptura. Fue ella misma la que la semana pasada en el plató de ‘Viva la vida’, donde colabora cada fin de semana, explicó que tras una breve crisis y después de un segundo intento fallido habían decidido tomar caminos separados.

Makoke se derrumbó en directo

Como era de esperar, poco después de la confesión, Kiko Matamoros era preguntado y daba su opinión sobre el tema, que, en realidad, más que una opinión era una sentencia nada amistosa, “no tengo nada que hablar con Makoke, solo temas de carácter económico. No me conmueve verla llorar. No me interesa”, decía muy serio, y añadía, “no me produce tristeza, alegría, ni nada… Cuando rompes una relación evidentemente te tiene que afectar…”.

Y es que iba más allá y dejaba claro por qué le era tan ajeno lo que le ocurriera a la persona con la que ha compartido su vida casi 20 años “hace tiempo que estoy desvinculado emocionalmente de esta señora. Es la madre de mi hija, pero no voy a tener sentimientos especiales. Está fuera de mi vida. Me estoy llevando un disgusto…” decía en tono irónico. Pero sin duda lo que más ha dolido a Makoke ha sido lo que ha dicho sobre Tony, al que dedicó unas palabras muy duras, “no sé si a sus hijos les hubiera gustado que Tony hubiese sido su padre”. Palabras a las que Makoke no ha tardado en responder y lo ha hecho con la misma frialdad e indiferencia que él le ha dedicado a ella.