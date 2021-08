Makoke agranda sus glúteos y muestra el antes y el después de su nuevo culo

Makoke siempre ha sabido que es dueña de un cuerpo de infarto y no ha tenido reparo de presumir de él en las redes sociales casi a diario. La exmujer de Kiko Matamoros está disfrutando de unos días de asueto recorriendo la geografía española, pasando por Ibiza o Marbella, pero ha hecho un alto en sus vacaciones para dedicarle tiempo a su cuerpo, donde ha emplazado la tarea de aumentar el volumen y levantar sus glúteos gracias al ácido hialurónico y a las manos de profesionales de la medicina estética con los que ha logrado estrenar nuevo trasero a los 51 años.

La también colaboradora de ‘Viva la Vida’ ha querido sacar el máximo provecho del cuerpo que le dio fama tanto nacional como internacional, pues incluso a sus encantos cayó rendido Brad Pitt, aunque confesaba que “no hubo mucha química”. Más allá de su labor como modelo, que dejó aparcada, ahora Makoke explota al máximo su faceta como influencer, lo que hace que cualquier excusa sea buena para quitarse la ropa y presumir de cuerpo. Ahora, aún más voluminoso, después de que en la tarde de este domingo anunciase a sus seguidores de que se ha sometido a un nuevo tratamiento para aumentar el volumen de su derrière, corregir las asimetrías e imperfecciones, así como elevar sus glúteos para acercarse un poco más a los ya archiconocidos traseros de las Kardashian.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Makoke (@makoke_)

Makoke ya ha mostrado en su perfil de las redes sociales a través de un vídeo cómo ha sido todo el proceso, el cual puedes ver al inicio de esta noticia. La puesta a punto del nuevo derrière de la colaboradora de televisión ha sido todo un éxito y así ha quedado plasmado con un vídeo en el que ha demostrado cómo tan solo 30 minutos después de ser inyectado el ácido hialurónico en sus glúteos ya se pueden observar los resultados. La intervención resulta sencilla, no requiere cirugía, la anestesia es local, no precisa hospitalización y la recuperación completa se realiza en tan solo tres días. ¿El precio? Ronda los 3.200 euros, aunque presumiblemente ella no ha pagado y se trate de una colaboración entre la clínica y la famosa paciente.

El antes y el después de su anatomía es espectacular y es que ha logrado aumentar el volumen de su trasero varias tallas, lo que quizá le obligue a cambiar parte de su armario para ajustarla a las nuevas medidas de su silueta. “Estoy encantada, estoy feliz. Ha quedado muy bonito y natural. Ahora a seguir haciendo deporte”, anuncia Makoke tras pasar por boxes, dejando claro que con esto no va a renunciar a sus duras sesiones de ejercicio para tonificar su cuerpo para continuar robando suspiros en las redes sociales.