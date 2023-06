Makoke advierte a Marta López Álamo tras su boda

La boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo se ha convertido en el gran acontecimiento de la crónica social del fin de semana. La exmujer del colaborador, Makoke, ha preferido poner tierra de por medio y viajar fuera del país. Sin embargo, antes lanzaba distintas advertencias dirigidas a la 'influencer'.

"Triste y compungida, me he perdido la boda del año. Es desolador. En estos momentos mi exmarido y Marta López están recién casados y yo me lo he perdido", afirmaba Makoke con mucha guasa en el programa 'Fiesta'. Acto seguido añadía lo siguiente: "Quería dirigirme a la flamante esposa ya, espero que en su lista de bodas haya pedido tapones para los oídos. Los ronquidos son muy fuertes y muy desagradables". Las recomendaciones no han quedado ahí, además, indicaba que a partir de ahora Marta López Álamo tendrá que llenar "el congelador de mucho pollo y mucha verdura para hacer las papillas que yo hace cinco años dejé de hacer con mucho gusto".

El consejo de Makoke para la luna de miel

La colaboradora ha aprovechado para recordar que su luna de miel no fue tal y como la esperaba. Así que lanzaba este consejo: "Espero que la luna de miel haya empezado con buen pie y no como empezó la mía: discutiendo. Espero que no os pase lo mismo". Makoke, incluso, vaticinaba que tenían por delante un largo periodo de desconexión en clara alusión al fin de 'Sálvame'. "Vas a tener mucho tiempo libre ahora por lo visto". Por último, ha añadido la siguiente sugerencia: "No hagas pizzas en casa. El olor a queso le mata".

Después de cuatro años de relación, Kiko Matamoros y Marta López Álamo ya son marido y mujer. La pareja protagonizó un emotivo "sí, quiero" en pleno centro de Madrid. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la basílica San Miguel y el convite se celebró en el Hotel Mandarín Oriental Ritz. Un enlace que reunió a muchos rostros conocidos, entre ellos, Kiko Hernández, Terelu Campos, Alejandra Rubio, Chelo García Cortés y Nuria Marín. Se trata de la tercera boda para el colaborador quien tiene cinco hijos. Su primer matrimonio fue con Marian Flores y el segundo con Makoke.