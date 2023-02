A pesar de ser uno de los rostros más "terremoto" de Telecinco, la vida de Maite Galdeano no siempre ha sido de color de rosas. Durante su paso por 'Pesadilla en el paraíso', la madre de Sofía Suescun se sinceró sobre su pasado. Unas dolorosas imágenes que en el debate final han recuperado y han visto todos juntos con Maite en el plató, visiblemente emocionada. "Yo iba al instituto y conocí a quien no debía de haber conocido. Me quedé embarazada muy joven y a los cinco meses como que me casé. Llevé una vida repleta de maltrato. Esa es la palabra. De tristeza, de mucho sufrimiento, todo lo que yo ganaba, que era bastante capital, se lo gastaba él en bingos, en casinos... de lo peor. A mí me ha dejado trastocada. Empecé a crecerme y a empoderarme. A creer y a confiar en mí y son las tablas que me dieron fuerza y fortaleza para seguir adelante", se puede ver en las imágenes que emiten en el plató cuando todavía se encontraba en Jimena de la Frontera.

También te interesará

[l/ista_enlaces]

Tras ver estas dolorosas imágenes, Carlos Sobera ha querido redirigirse a Maite, quien ha contado algún detalle más sobre su trágico pasado: "Pues la verdad es que al vida de atrás me marcó bastante. No estuve con la persona indicada pero el destino es el que te manda la vida muchas veces y es inevitable. Y, bueno, lo que sí me hizo salir de esa crisis fue la fortaleza que tengo, el luchar y de haber sido muy trabajado y haber ido de frente. Y confiar sobre todo en mí, que cuesta muchísimo. Un personaje así te deja anuladísima totalmente y con la ayuda de los psicólogos tienes que salir. Tuve que necesitar de ayuda profesional", confiesa.

Maite Galdeano ha mandado un emotivo mensaje a las víctimas de violencia de género

El presentador ha querido que Maite Galdeano aprovechara estar ante miles de personas para mandar un mensaje a todas esas personas que son víctima de violencia de género. 'La elegida de Dios', como ella se llama en televisión, no ha dudado en hacerlo: "Merece la pena arrancar con esa vida totalmente, seguir adelante, que tenemos fuerza más que suficiente y si no podemos hay que ponerse en manos de un profesional para que nos ayude a encarrilar nuestra nueva vida que seguro es muy bonita y fantástica. Mejor que la teníamos antes", ha dicho mientras todos sus compañeros y el público de las gradas rompía a aplaudir por el positivo y emotivo mensaje que ha pronunciado.

Maite Galdeano ha recibido las palabras de apoyo de algunos de sus compañeros, como el famoso pianista de parada, Pablo Sebástian: "Es una mujer joven todavía, pero no es una niña. Y yo te quiero decir Carlos que desde que sonaba ese gallo siniestro a las 6 de la mañana, esta mujer no paró de hacer contenido para el programa y en ningún momento le escuché quejarse. Es admirable", decía. Tras estas bonitas palabras, Carlos Sobera ha querido saber en qué punto se encuentra ahora a nivel personal: "Ahora estoy en un momento un poco de vacío porque la vida de atrás me ha trastocado muchísimo. Estoy en búsqueda del amor. Estuve con un italiano pero no. Ahora tengo dos madrileños que prometen bastante y me toca la parte que me da más pereza que es la de ir a conocerlos, hablar...", asegura muy seria.