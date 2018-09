5 Ahora, Adara toma la palabra con mucho humor

“Pol, no volvimos a hablar, si estas enamorado ‘felicidades! Me sorprende que te guste la arqueología. Si necesitas diner estoy dispuesto a ayudarte, ¡me duele verte hacer el ridículo! Sabíamos que nos gustábamos y hubiéramos sido felices y permitiste que me machacaran”, le espeta Adara a modo de venganza del dolor que vivió años atrás.