En las últimas horas la familia de Iñaki Urdangarin ha roto su silencio sobre la polémica amorosa que protagoniza desde el pasado miércoles. Ahora ha sido la madre del exduque de Palma, Claire Liebaert, quien ha desvelado si conoce o no a Ainhoa Armentia y cuál es su relación con la Infanta Cristina, con quien ha interrumpido su matrimonio su hijo Iñaki. Tras 24 años casados, muchos problemas superados y cuatro hijos en común, el entorno de Iñaki está triste, pues tienen mucho cariño a la hija del Rey Juan Carlos. Saben que ha sido su apoyo incondicional y que ha luchado contra viento y marea siempre y cuando ha hecho falta, de hecho, se enfrentó a su familia hasta tal punto que le despojaron de los títulos. La intención de Claire es seguir teniendo contacto con la madre de sus nietos y que todo siga tan bien como hasta ahora.

Vídeo: Europa Press

Era hace tan solo unas horas cuando una hermana suya desvelaba que no aprobaban la nueva relación de Iñaki con Ainhoa Armentia. Además, daba nuevos detalles acerca de la separación y demostraba que la crisis venía de antes y no solo de las fotos de Iñaki Urdangarin paseando de la mano de otra mujer. «Ya llevan tiempo separados, no es una cosa que ha salido de una día para otro», dijo. Empatizó con la Infanta, ya que es consciente del durísimo momento que tiene que estar atravesando. «Hay que ver lo que ha pasado la Infanta Cristina. La familia quiere mucho a la Infanta. Tiene muy buena relación con los Urdangarin, estaba constantemente yendo a Vitoria para ver a mi hermana, se han llevado muy bien siempre», declaró. Todos la adoran y nunca tendrán malas palabras hacia ella, de hecho, hace solo unas semanas se pudo ver a doña Cristina paseando por Vitoria junto a sus cuñadas. Nada hacía presagiar entonces el escándalo que estaba por llegar a su vida.



Mientras tanto la Infanta Cristina sigue en paradero desconocido. Tan solo se ha pronunciado desde un punto desconocido para emitir un comunicado en el que confirma su separación del que ha sido su marido de mutuo acuerdo. Seguirán teniendo una relación cordial por el bien de sus hijos, siendo precisamente uno de ellos el que ha desvelado que todavía no conocen a Ainhoa Armentia. Una vez más, Pablo Urdangarin, ha respondido a las preguntas de los reporteros y ha confirmado que no la conoce, aunque no tendría ningún problema en hacerlo si se diera el caso. El joven parece comprensivo con la situación que les ha tocado vivir y así lo demuestra la naturalidad con la que está afrontando las últimas vicisitudes de su familia. Fue él quien hace solo unos días contó que su madre se encontraba bien y quien dijo desconocer si su madre sabía o no de la existencia de Ainhoa Armentia en la vida de su padre. «Lo averiguaremos», espetó.

