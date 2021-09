La madre de Álex Casademunt revela el homenaje alternativo que le están organizando

Álex Casademunt falleció hace seis meses. La vida del artista se truncó en un accidente de tráfico, un durísimo golpe para todos aquellos los que le querían. Tal fue el shock que meses después se organizó un concierto homenaje para rendirle tributo al cantante, sin embargo, se ha terminado cancelando. Aunque fuentes de la discográfica revelaron a SEMANA que los motivos no eran económicos, su familia tiene una versión muy distinta. Cansados de que se retrasen fechas, la madre de Álex Casademunt ha decidido no seguir adelante. Ella y su entorno están poniendo todo su empeño en hacer un concierto gratuito en el que solo importe la figura que se venera, en este caso la de Álex. Todavía hay muchos detalles y cuestiones que limar, pero lo que sí se sabe es que en este homenaje contaran con todos aquellos cantantes que quieran hacer un hueco en su agenda.

La ausencia de Álex les acompañará toda la vida y para ellos es insustituible, pero sí que es cierto que les gustaría tratar de pasar página organizando algo más íntimo. Una cita que a buen seguro todos los que le adoraban no se querrían perder, pues era muy querido tanto por sus fans como por su círculo más cercano. Álex Casademunt este año hubiera cumplido 40 años, una fecha triste para los suyos en la que le echaron todavía más de menos. La actuación que no se celebrará estaba prevista para finales de septiembre en el Wizink Center, pero tras semanas valorándolo tomaron la decisión de cancelarlo. No fue fácil para nadie, pero a quien más le costó fue a la familia de Álex.

Cada vez que han tenido que cancelar o retrasar el concierto esto ha supuesto un varapalo para ellos, por lo que a partir de ahora prefieren ir por libre. Lo harán con sus tiempos y a su manera, tal y como ha explicado Rosa, la madre de Álex Casademunt. La cancelación se hizo pública a través de un comunicado que corrió como la pólvora en redes sociales, ya que había muchas ilusiones puestas en que finalmente se celebrara. «Lamentamos informar que, el concierto homenaje a Álex Casademunt programado para el próximo 24 de septiembre queda cancelado. Dicha decisión se ha tomado de manera consensuada tanto con la familia como con todas las partes implicadas», decía el escrito.

En un principio estaba previsto que el recital se celebrara en junio, pero el aumento de casos de coronavirus les llevó a aplazarlo hasta el mes de septiembre. Querían que las condiciones fueran las óptimas y eso les llevó a esforzarse porque la actuación fuera perfecta en la nueva fecha que habían cerrado. Nada hacía presagiar este triste final. Amigos, cantantes, familia están barajando otras opciones y, aunque no hay nada cerrado, hay quien se plantea rendir tributo a Álex Casademunt de otra manera. No se quedarán de brazos cruzados.