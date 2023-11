Madame de Rosa se defiende tras ser machacada por su look de 1.200 euros para pasear por La India

Madame de Rosa, que ha sido criticada en más de una ocasión por su delgadez, es una apasionada de conocer sitios nuevos. Aunque viaja mucho por trabajo, lo cierto es que cuando tiene algún hueco en su agenda, lo primero que hace es organizar una escapada para conocer otras culturas. Eso es lo que está haciendo estos días. Y es que la amiga de Dulceida está disfrutando de un viaje increíble por La India. A pesar de que todo se estaba desarrollando con normalidad, la 'influencer' acaba de recibir numerosas críticas después de haber compartido un vídeo en el que pasea por las calles de La India con un look que supera los 1.200 euros.

Como no podía ser de otra manera, Madame de Rosa ha elegido el 'rickshaw', el medio de transporte por excelencia en La India, para hacer un tour por las calles de Nueva Delhi. Eso le ha permitido conocer la vida en la calle, pero también ver la pobreza que hay en el país. Y ella llevaba un look que ha llamado la atención de sus seguidores, ya que llevaba prendas realmente caras. Para pasear por las calles de La India, la 'influencer' ha lucido unos pantalones de Gucci de 820 euros y unas gafas de sol de Balenciaga valoradas en 385 euros.

Madame de Rosa con un look de más de 1.200 euros en La India

Desde este momento, Madame, que cuenta con más de 731.000 seguidores en Instagram, ha recibido multitud de críticas: "No te dará vergüenza con el dineral que llevas en ropa paseándote delante de gente que se está muriendo de hambre". Ella ha preferido no pasar por alto la multitud de mensajes que la han criticado y se ha defendido: "A ver, que siempre que vendo a India me visita gente con la misma cantinela hipócrita. Voy a estar 10 días y es la primera y la última vez que voy a hablar del tema", ha empezado diciendo dejando claro que no va a volver a pronunciarse al respecto.

"Cualquiera que haya visitado La India, que obviamente no es ninguno de los que estáis escribiendo, sabe perfectamente que a la gente de aquí en absoluto le ofende la ropa que yo lleve ni les importa una mierda lo que cueste. Espero que lo que estáis diciendo este tipo de gilipolleces cuando paseéis por Gran Vía y veáis a gente durmiendo en la calle os quitéis las cosas de valor que lleváis encima y os pongáis ropas y cosas de poco valor por respeto", dice Madame de Rosa comparando La India con Madrid.

Y Madame de Rosa termina dando un consejo a sus seguidores más críticos: "Creo que los que tenéis tan alta moral lo que debéis hacer es levantar el culo del sillón e ir arreglar el mundo, ya que todo lo sabéis. Yo no he venido a La India a juzgarla, he venido a respetarla, a disfrutarla y a trabajar. Mi ropa no ofende a nadie aquí, os ofende a vosotros y a vuestra mentalidad hipócrita occidental. Dejad de juzgar a la gente moralistas y mirad vuestras vidas que seguro que son un puto desastre, dejad de dar lecciones a los demás. No seáis tan atrevidos".

La 'influencer' se defiende rotunda de las críticas que ha recibido

Después de este mensaje de defensa, Madame de Rosa ha preferido no decir nada más y tampoco compartir nunguna otra publicación. La 'influencer' ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano hasta que cese la lluvia de críticas que ha recibido en las últimas horas en sus redes sociales. ¿Se atreverá a mostrar más aspectos de su viaje por La India o lo mantendrá en secreto?