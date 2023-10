Macarena Gómez da detalles sobre el estado de salud de José Luis Gil

"Han pasado dos años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello", afirmaba hace tan solo unos días la hija de José Luis Gil, Irene, sobre la salud de su progenitor. El actor, de 65 años, sufrió un ictus que le ha dejado serias secuelas. Una de las últimas en pronunciarse al respecto ha sido su compañera de 'La que se avecina' Macarena Gómez.

La actriz explicaba que José Luis "tiene dificultad para hablar, pero él entiende todo lo que está pasando". En el marco de una entrevista con 'El Debate' indicaba que le da mucha pena esta situación por la que atraviesa el zaragozano. "Es un ser extremadamente inteligente, es una persona muy culta. Lo siento muchísimo porque es un apasionado, sobre todo, de su trabajo. Es lo peor que te puede pasar: no trabajar de tu pasión. No trabajar de aquello que te apasiona", afirmaba.

La familia de José Luis Gil está volcada en el actor

La hija del actor se pronunciaba hace unos días en redes para dar la última hora sobre el estado de su progenitor. "Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así”, afirmaba en su perfil de Instagram. Recordaba que habían pasado dos años de aquel suceso que supuso un giro de 180 grados para él y que la vida no iba a volver a ser la misma".

Irene Gil concluía este mensaje indicando que estaban luchando por "afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto". Un sentido post que enseguida recibía la respuesta de la legión de seguidores del actor, entre ellos, muchos rostros conocidos. Sus compañeros en 'La que se avecina' han hablado en los últimos meses sobre cómo se encuentra, así lo hacía la actriz Carlota Boza. ''Yo no tengo mucha información, pero sé que él todavía no está para volver a un proyecto de una magnitud así. Es mucho esfuerzo, mucho trabajo y tiempo. Él necesita descansar".

Mientras que Alberto Caballero, creador de la serie, confirmaba que le iban a esperar siempre. "Esperemos que llegue un momento que dejemos de esperarle porque llegue. No soy muy de frases hechas, pero la esperanza es lo último que se pierde. Sabemos que es difícil, es un proceso lento, en muchos ratos no hay avances, pero está en ello, peleando y con la energía de todo el grupo. Realmente todos estamos como locos de que vuelva. Es el espíritu de la serie. Nuestro actor fetiche".