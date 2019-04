Quién le iba a decir a Macarena Gómez que acabaría convertida en blanco de todas las críticas a raíz del último regalo que ha hecho a su pareja, Aldo Comas, y a su hijo. La actriz ha querido compartir con sus seguidores una imagen de ‘Paco’, una alpaca que desde ya se ha convertido en integrante de la familia. Así lo presentaba Macarena en Instagram: “Paco, el Conquistador, un nuevo miembro en la familia. Regalo de cumple a los hombres de la casa”, escribe mientras posa muy sonriente y orgullosa con su nueva adquisición.

Lo que quizás no se esperaba era que una imagen de alegría acabaría convertida en detonante de una cascada de críticas por dicho regalo. Algunos seguidores le reprocharon la compra: “¿No mejor en libertad?”; “Es un ser vivo, no un capricho”; “Qué frívolos. Pobre animal, no es un juguete. Espero que sea una broma…”; “Los animales no se regalan!!!! 😠😠😠😠😠”; “¿Pero qué necesidad? Me parece una excentricidad, me da penita el animal”.

Hubo algún defensor de los derechos animalistas que hizo una profunda reflexión: “Como personaje público q eres deberías tener más cuidado con lo que publicas en las RRSS. Algunos no son lo q se dicen inteligentes, y de empatía y amor por los animales están peor. Al colgar esta imagen más de uno pensará “yo quiero uno”🙈 Qué mínimo que expliques en qué condiciones está el animal y cómo es que te lo regalaron y no está en su habitad natural, que es donde debería estar”.

Macarena Gómez ha optado por no responder a ninguna de las críticas ni entrar en polémicas aunque quizás la próxima vez se piensa dos veces el compartir algún regalo, vista la tormenta de críticas que le ha caído. No obstante, en algunas ocasiones ha demostrado su amor por los animales con diferentes fotografías.

En el plano profesional, está de enhorabuena porque debutó el pasado fin de semana como monologuista en ‘¡Stop princesas!’ Live en Comedy Central. Además, está a punto de estrenar la temporada 11 de ‘La Que se Avecina’, donde interpreta a la carismática Lola.