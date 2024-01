Quién es Enric Auquer, el nuevo amor de Macarena García

Son la nueva pareja 'bomba' de este 2024. Aunque Macarena García (36 años) siempre se ha mostrado muy recelosa de su intimidad (incluso durante su relación con Leiva, con quien la actriz estuvo saliendo durante ocho años), ahora se ha dejado ver en una actitud muy cariñosa con el también actor Enric Auquer (35 años). La pareja de actores se ha comido a besos por las calles de Madrid sin importarles quién estuviera mirando, ¡qué viva el amor!

Tal y como han publicado medios como 'Hola!' o 'Diez Minutos', la actriz Macarena García ha compartido una cita de lo más romántica en el centro de la capital con Enric Auquer, quien fue su compañero de rodaje el pasado otoño de la película 'Una casa en flames'. Una relación que parece que ha pasado de amigos y compañeros de trabajo a algo más.

En las imágenes se puede ver a la pareja hacer un parón en su paseo por Madrid para darse unos besos que no dejan lugar a dudas: Son la nueva pareja sorpresa. Macarena aparece paseando con un look casual con un abrigo de color negro y un pañuelo atado al cuello mientras Enric lleva un plumas en color azul marino y una bufanda en tono más claro para protegerse del frío que ha hecho en la ciudad estos días.

Quién es Enric Auquer

Es un actor catalán de 35 años al que hemos podido ver recientemente junto a Blanca Suárez en 'Me he hecho viral' y muy conocido por su papel en 'Sky rojo'. También ha participado en películas como 'La vida padre' y se hizo con un premio Goya al mejor actor revelación por su interpretación en la película 'Quien a hierro mata'.

Tiene dos hijos: Carmela, que nació en 2016 fruto de la relación que mantuvo con la actriz Marta Aguilar, y Antonio, que nació a finales de 2021 con la cantante Adela Oller. Eso sí, Enric es muy discreto en redes sociales, tanto que casi no las usa. “Las usé al principio unos meses y las abandoné porque no era sano”, confesaba en una entrevista para XL Semanal, mostrándose muy crítico con ellas: “No voy a participar en ese mundo de mentiras y exhibicionismo. Es un relato que no forma parte de la verdad”.

Aunque Macarena sí se deja ver en redes, tampoco suele compartir detalles de su vida íntima en cuanto al amor se refiere. De momento ninguno de los dos ha querido pronunciarse sobre esta nueva relación, tendremos que esperar para ver si se mantienen igual de discretos que con sus relaciones pasadas o deciden dar el paso de mostrarse públicamente.

Macarena vuelve a ilusionarse tras su ruptura con Leiva

Su relación más mediática duró ocho años y fue con el cantante exmiembro de Pereza.

La ruptura de la pareja fue muy sonada (aunque nunca se desvelaron los verdaderos motivos) y protagonizaron todos los titulares, aunque tras separarse han conseguido llevar una bonita relación de amistad que se mantiene a día de hoy.