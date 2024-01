Lydia Lozano se reinventa tras el fin de 'Sálvame': feliz, muchas horas de baile e infinidad de dolores

Fueron muchos los que se preguntaron cuál iba a ser el futuro de los colaboradores de 'Sálvame' una vez que el programa llegara a su final (más allá de 'Sálvese quien pueda'). Conforme han pasado los meses, parece que los tertulianos poco a poco están encontrando su sitio en otras cadenas de televisión. Es el caso de Lydia Lozano, quien se incorporaba a 'Mañaneros', en La 1 de TVE, el pasado mes de octubre. Ahora, también tiene entre manos otro proyecto profesional en el ente público: ser concursante de 'Baila como puedas'. SEMANA ha podido hablar en exclusiva con la periodista para conocer de primera mano cómo está siendo esta aventura para ella.

Pillamos a Lydia Lozano en medio de uno de sus ensayos para 'Baila como puedas', la nueva apuesta de TVE para su prime time y en donde tendrá que mostrar sus dotes como bailarina. En su charla con SEMANA, la encontramos risueña y muy contenta. Y no es para menos, ella misma nos lo confirma. "Estoy feliz, en mi mejor momento. La cabeza se me está situando. Sí, desde que acabó 'Sálvame' estaba escribiendo el libro y el puzzle se fue adaptando, pero muy bien, estoy feliz", nos revela. La colaboradora de televisión asegura que no puede dar muchos detalles de qué podemos esperar de ella en este nuevo formato del ente público, pero sí explica a esta revista cómo están siendo sus jornadas de ensayos. "Estoy llena de dolores, pero esta es la vida dura de una bailarina (se ríe). Cuando me pidieron esto es que no sabéis el horario. Es de 8 a 20 de la tarde", desgrana.

Una rutina que le impide acudir a su puesto de colaboradora de 'Mañaneros', algo que le entristece. "No podía ir, no lo podía compaginar. Me da mucha pena porque entré en un medio nuevo, entré con un poco de miedo. Salí de Telecinco, después de 25 años, y entré en TVE. Pero la gente me acogió tanto que parecía que llevaba toda la vida con ellos, Cantizano, los colaboradores... Me da mucha pena no ir", nos relata. Mientras coge aire para recuperarse del esfuerzo que llevan sus ensayos, Lydia Lozano también bromea y desvela que debido a esto la llaman "desertora". "El director (de 'Mañaneros') me llama así", dice.

Lydia Lozano nos deja claro que no nos puede contar los entresijos, puesto que no se lo permiten, pero sí recalca que se lo está pasando en grande. "Es muy duro. Yo que tengo insomnio me estoy acostando a las 10 de la mañana y ¡no miento! Estoy disfrutando mucho. No tiene nada que ver este formato con otros programas, este es el doble, el triple de duro", insiste. Sobre el hecho de que sea Norma Duval una de las personas que vaya a juzgarla en el programa, la periodista prefiere no hacer ninguna declaración. Solo se ríe y pide: "Solamente pon 'jajaja'. No voy a hablar del tema". Hay que recordar que la periodista tuvo que indemnizar a la vedette con 30.000 euros después de que una sentencia del Tribunal Supremo dictara que vulneró su derecho a la intimidad.

Lydia Lozano nos cuenta que se embarca en esta aventura porque "me apetecía volver a bailar". En nuestra charla, la periodista recuerda cuando lo hacía en el programa de las tardes de Telecinco, algo que provoca que parta con una cierta ventaja. "Ya lo hice en 'Sálvame' con Pol con la sección 'Lydia quien baila'", nos recuerda entre risas. Y es que la colaboradora triunfa en todas partes con su chuminero. De manera más reciente, se hacía viral gracias a un divertido baile junto a Almácor, uno de los participantes de Benidorm Fest 2024. "Me pidió un TikTok, ¡qué inteligente fue!", rememora. Le indicamos que el vídeo corrió como la pólvora por las redes sociales y se queda sin palabras: "Me alegro mogollón por él, me alegro muchísimo por él. Si ser viral le ayuda, ¡estupendo!".

La mecánica de 'Baila como puedas'

El nuevo formato de TVE, producido por Zeppelin, estará presentado por Anne Igartiburu y retará a 16 profesionales del baile, quienes instruirán a ocho rostros conocidos en todo tipo de disciplinas. Según especificó el ente público, serán los famosos los que elegirán a un bailarín profesional para formar pareja, que trabajarán duro para convertirse en los ganadores.