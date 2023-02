Lydia Lozano quiere que su vida vuelva a la normalidad tras la tormenta mediática de la última semana. Regresa de nuevo a ‘Sálvame’ tras unos días de reflexión. Fue el pasado 9 de febrero cuando Carmen Alcayde en el programa la señaló como asistente a un local de intercambios de pareja. Desde entonces todo ha sido llorar y analizar cómo todos estaban tratando el tema frente a las cámaras. En su regreso reconocía que “estoy muy nerviosa" pues en este descanso lo único que ha hecho es lamentarse por lo sucedido: "Llevo llorando desde el viernes sin parar. Ha sido un fin de semana horroroso. Todo el mundo opina”.

Lo que tiene claro es que su compañera actual de ‘Sálvame’ ya no es parte de su entorno. El hecho de que fuera ella, una amiga de tantos años y momentos compartidos, la que dijo su nombre es doloroso. El comportamiento que esta ha mantenido desde entonces ha sido una de las razones que la han hecho reafirmarse en esta decisión. Todo lo resume en que cree que “se ha mofado de lo que ha hecho. No ha dado ni un pasito para atrás”. Su sensación es que la confianza de amigas se ha roto y que, en vez de eso, solo queda la traición. Se ha roto un vínculo ya irreparable: “Me ha dolido muchísimo. Me ha defraudado, sobre todo cómo lo cuenta”.

Intentando mantenerse fuerte, se ha roto con la visita de Jorge Javier Vázquez a su domicilio para buscarla. No evita pensar que “no he sabido jugar a esto” y que ahora está sufriendo las consecuencias. Le cuesta mucho pronunciarse sobre todo lo que se ha dicho y agradece a sus compañeros de plató el interés que ha mostrado. Le ha dedicado unas palabras especiales a Kiko Matamoros por sus intervenciones y a Carmen Borrego y Belén Esteban por haber estado todos los días al teléfono pendientes de ella. Está convencida de que ahora es turno de no esconderse de “darle normalidad a mi vida” y que “no quiero pasar estos malos rollos”.

¿Un pie fuera de ‘Sálvame’?: “En algún momento pensé que no volvía”

Estos días en los que Lydia Lozano se ha tomado un respiro surgía una duda. El disgusto con su compañera y el programa crecía por momentos y todo el mundo se planteaba la posibilidad de que no hubiera tomado solo unas vacaciones. Finalmente sí ha sido así, aunque no sin lógicas dudas. Reconoce que “en algún momento pensé que no iba a volver. He pasado mucho en este programa pero esto ya ha sido…”. A qué se hubiera dedicado entonces era lo que Jorge Javier Vázquez es lo que quería hacer. “He estado poco en paro. Cuándo terminó ‘A tu lado’ me puse a hacer cosas” fue su escueta respuesta.

Gente de su entorno tenían claro qué consejo le darían de estar en su misma posición. Todos coincidían en que, a lo mejor, era una posibilidad el cambiar de programa: “Todo dios me ha dicho que deje el trabajo”. Aunque confiesa que no pasa buenos momentos siempre en el plató de la Fábrica de la Tele, no quiere alejarse de Telecinco y de su trabajo ante las cámaras. De tener que irse no quiere que esto fuera lo que lo provocara. Todo esto lo ha considerado como una traición en toda regla y no quiere sacrificar algo tan importante y con lo que está satisfecha: “Me gusta trabajar. Soy feliz y me lo paso bien”.