7 Mila Ximénez se rompe al hablar de Jorge Javier

Dentro de la casa, Mila Ximénez tampoco lo está pasando bien tras enterarse del nuevo paso por el quirófano del presentador: «Me va a parecer raro no ver a Jorge, no hablar con él. Al fin y al cabo yo he entrado aquí por él, por divertirnos juntos. Si no está, ¿qué sentido tiene?», dijo.