El lujoso hotel de Kiko Matamoros y Marta López Álamo en Roma a 5.700 euros la noche

Marta López Álamo y Kiko Matamoros están pasando por una de las etapas más dulces de su vida después de pusieran el broche de oro a su relación con una romántica boda. Desde entonces, ambos viven en una continua luna de miel y gritan su amor a los cuatro vientos allá por donde van. La modelo y el colaborador de televisión están de tour por Italia y han descubierto los rincones más especiales de algunas de sus ciudades. En su llegada a Roma, el matrimonio no ha escatimado en gastos y se ha alojado en uno de los mejores hoteles de la capital.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo se han alojado en un lujoso hotel de cinco estrellas en pleno corazón de Roma, a tan solo unos minutos de la conocida Fontana di Trevi y el Panteón romano. La pareja ha disfrutado a lo grande de unos días de desconexión en una impresionante suite con vistas, luminosa y perfecta para recargar pilas. Se trata de la "Grande Bellezza", una habitación por 5.700 euros la noche, que cuenta con dos dormitorios independientes con balcones con vistas panorámicas de la ciudad. Según indica la propia web del hotel Eden, es una suite de lo más ideal gracias a que sus "techos altos y ventanales captan la hermosa luz de Roma".

La modelo y el colaborador de televisión fueron recibidos con una suite perfectamente decorada para ellos. No faltó una foto de su boda y unos chocolates de bienvenida. El habitáculo promete envolver a sus huéspedes en lujo gracias al estilo romano de su decoración. Lo clásico y lo moderno se une para ofrecer confort a todo aquel que se hospeda entre las cuatro paredes. Y no es para menos, el matrimonio apostó por la amplitud del espacio gracias al dormitorio y el salón, en el que podemos ver un cómodo sofá y una mesa auxiliar de piedras. El baño, construido en mármol blanco níveo, cuenta con bañera y ducha por separado. Ha sido la propia Marta López Álamo quien ha aprovechado los encantos de este espacio para presumir de sus atrevidos looks con los que ha recorrido la ciudad. Gracias a sus historias, hemos podido ver los detalles en oro que realzan esta parte de la suite.

La decoración con arte italiano

Por otro lado, si hay algo que destacar de la suite en la que se han hospedado son la selección de obras de arte italiana que decoran las paredes, así como el papel pintado de los armarios. El hotel cuenta con todo tipo de comodidades y servicios como el restaurante con platos degustación de varias gastronomías, así como un relajante spa.

1 de 7 Marta López y Kiko Matamoros se han alojado en un hotel de cinco estrellas 2 de 7 Se encuentra en pleno corazón de Roma 3 de 7 El baño es uno de los espacios más destacados de la suite 4 de 7 Se ha alojado en una suite con vistas a la ciudad 5 de 7 Han aprovechado los balcones para una sesión de fotos casera 6 de 7 Marta López ha presumido de todos los detalles del hotel en sus redes sociales 7 de 7 Tiene detalles de obras italianas en la decoración de sus paredes