Luján Argüelles habla del estado de salud de su ex tras sufrir un accidente

El pasado 28 de octubre conocíamos la fatídica noticia de que Carlos Sánchez, el ex de Luján Argüelles, había sufrido un accidente de tráfico y se encontraba en coma inducido. A pesar de que durante este tiempo se ha sabido poco sobre su estado de salud, ahora es la presentadora y madre de su hija quien da el parte médico y revela cómo se encuentra tras ese grave accidente. Si bien es cierto que tras el mismo fue trasladado a un centro hospitalario y a pesar de que se encontraba en coma inducido, su estado era estable. Algo que la propia Luján ha confirmado y ahora ha desvelado cómo se encuentra dos semanas después de sufrir este accidente.

Luján Argüelles revela que su ex ya se encuentra más estable

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia, la popular presentadora reaparece y habla sobre el estado de salud de su ex, dando buenas noticias: «Ya está en un momento de tranquilidad y de empezar a recuperarse. Es un hombre con mucha energía, con mucha fuerza, muy deportista», dice. Además, reconoce que ha estado muy pendiente de la evolución de su estado de salud. Después de que los medios le pregunten si ha estado con él, ella ha respondido que «por supuesto, todos pendientes de él y regalándole la sonrisa que él siempre nos regala a los demás. Carlos es una persona que proyecta una energía muy elevada siempre».

Luján Argüelles tan solo tienes palabras de cariño para el que fuera su pareja durante siete años. Hay que recordar que comenzaron su noviazgo en el año 2013, después de largo tiempo siendo amigos. Después de siete años juntos y una hija en común -Miranda- decidieron separarse en 2020. La noticia de su ruptura se hizo pública en octubre de ese año, pero ya llevaban tiempo separados. Aunque ella sí que conoce la fecha del alta de su ex pareja, prefiere no revelarlo: «yo sé todo lo que tiene que ver con el estado de salud de Carli pero son cosas privadas y que finalmente uno tiene que ser el que hable de esas cosas y no yo».

«Ahora mi prioridad es mi hija»

En una entrevista con SEMANA dejaba claro, además, que su prioridad tras separarse es su hija. «Ahora mi prioridad es mi hija. Cuando tienes una niña no te puedes permitir deprimirte o decaer. Los niños requieren mucho de ti y tienes que tener mucha energía, estar siempre jugando y haciendo de todo para que esté entretenida», decía. Eso sí, siempre quedó el respeto mutuo. Estando con él, la presentadora halagaba las virtudes de Carlos diciendo: «Es un hombre con «muy buen rollo, muy buena energía». A raíz del nacimiento de su hija se especuló con la posibilidad de que se jurasen amor eterno ante el altar, pero no llegaron a convertirse nunca en marido y mujer.