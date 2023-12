Luitingo, víctima de un robo en su casa de Sevilla

Luitingo se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la crónica social en las últimas semanas gracias a su amistad especial con Jessica Bueno dentro de la casa de 'GH VIP 8'. Una vez que el cantante ha salido del concurso, él mismo ha reconocido que está ilusionado gracias a la modelo. La ya pareja ha pasado unos días juntos, pero parece que el último día del año no ha salido como él se esperaba. El interprete de la canción principal de 'Operación Camarón' ha denunciado que ha sido víctima de un robo en su casa.

Luitingo se ha llevado un gran susto después de ver que le han robado en su casa. "En la madrugada de este 31 de diciembre me han robado en mi casa de Sevilla esta guitarra. Tiene cinco meses. El golpeador tiene rasguños blancos de tocar con la porcelana. Si la veis, os la quieren vender o algo, puede ser la mía. Los trastes del mástil están gastaítos de tocar. Os agradezco difusión, por favor", desvelaba en sus redes sociales junto a una imagen del instrumento en cuestión, una guitarra eléctrica con cuerdas de nailon.

Una mala noticia para el cantante, pero que no le ha impedido tirar de ironía sobre el asunto: "Qué bonito despedida de año". De la misma forma, también le ha sido sustraída un segundo instrumento. "Esta guitarra también me la han robado. Tiene un previo fishmann y varios rasguños en la madera. El clavijero tiene señales que le hice. Si la veis, os la quieren vender o algo así, acordarse de mí por favor. Muchas gracias a todos", indica. No obstante, esto no le va a impedir celebrar este último día del año con la mejor sonrisa, rodeado de los suyos y enamorado.

Luitingo, muy ilusionado con Jessica Bueno

La relación entre Luitingo y Jessica Bueno se ha ido consolidando según ambos salían de 'GH VIP 8'. De hecho, ambos pasaban su primera noche juntos y ponían rumbo al día siguiente a Sevilla para vivir cerca estas fechas tan señaladas en el calendario. De hecho, era la propia modelo quien aseguraba que estaba muy ilusionada. Se siente como una adolescente y tiene mariposas en el estomagó. Por su parte, el cantante indicaba en 'De viernes' que se ha planteado mudarse a Bilbao con la sevillana. "Es la primera vez que me enamoro así de una mujer", reconocía el interprete. Mientras que Luitingo denunciaba que había sido víctima de un robo en su casa, Jessica Bueno ha hecho balance del año tan horrible que ha pasado. Asegura que le han pasado muchas cosas y que, al final, se siente afortunada porque ha aprendido a valorarse más y a creer en ella. "2023 ha tenido de todo, ha sido una montaña rusa emocional en la qu he perdido el vértigo a volar con mis alas, y de este año me quedo con lo mejor, conmigo", asegura.