Nadie esperaba el giro de guion que ha protagonizado Luitingo tras ser expulsado de la casa de 'GH VIP'. El cantante ha reconocido que siente algo más que amistad por Jessica Bueno. "Soy sincero y digo lo que pienso, cuando se fue Pilar estuve mucho tiempo con Jessica. Desde el principio he tenido una bonita relación con ella y nunca voy a hablar mal de ella porque me parece una mujer de categoría, unas palabras que dejaban atónitos a sus compañeros en el plató de 'El Debate'.

El intérprete de 'Chico perfecto' ha aprovechado para reconocer que no se arrepentía de su relación con Pilar Llori dentro del reality. "En ningún momento me he arrepentido en lo que he hecho con Pilar, pero siempre he sentido una amistad especial con Jessica. Los sentimientos me cambiaron cuando se fue Pilar. Yo he sentido siempre una amistad especial con Jessica".

La reacción de Pilar Llori ante la confesión de Luitingo

Pilar Llori ha subrayado que ella andaba en lo cierto cuando había comentado sus serias sospechas. "Al final yo no estaba tan loca, ni era una celosa, al final se ha retratado solito. Tres mujeres en menos de un mes y medio", le espetaba. La influencer ha indicado estar "decepcionada, triste y desilusionada" con el cantante. Él aclaraba que no sentía por ella algo tan especial como para comenzar algo más que una amistad. "La que he ido de verdad he sido yo y él ha jugado conmigo. No me lo esperaba. Estoy en shock".

Luitingo se ha deshecho en elogios hacia Jessica Bueno. "Me parece una persona espectacular tanto como madre, como mujer y como novia". Él ha explicado que siempre había sentido una conexión muy especial con la sevillana y todo sucedió a raíz de que Pilar abandonar la casa. "Me gusta mucho estar con ella. ¿Qué hago? ¿Es malo querer estar con una persona?". Por su parte, Ion Aramendi le ha cuestionado si había pasado algo con Jessica debajo de las sábanas. "Yo en la vida he tocado a Jessica y ella en la vida me ha tocado a mí", indicaba tajante.

Luitingo escucha las críticas de los colaboradores del 'GH VIP'

La reacción de los distintos colaboradores no se ha hecho esperar. Belén Rodríguez le decía que había jugado con su compañera. "Has utilizado a dos mujeres para progresar en la casa. Si tú estabas enamorado de Jessica cuando Pilar te escribe la carta le dices: 'Lo siento muchísimo, pero a mí la que me gusta es Jessica y voy a dormir con ella'. Pero tú la utilizaste para que te apoyara la gente de Pilar y para saber lo que pensaban de ti y cuál era tu imagen fuera; no porque tuvieras ningún sentimiento. Has jugado muy mal, Luitingo".

Anabel Pantoja también se pronunciaba muy seriamente. "Te tengo que decir que entras en un concurso y te expones públicamente a que la gente hable de ti. Te guste o no te guste. Me gustaría que te pongas en el lugar de Pilar. Ella no es mi amiga, mi amigo eres tú, pero tú te puedes creer que si ella te hace eso a ti ¿cómo te hubieses puesto? Tienes que tener un poco de comprensión. Esta chavala no se merece que la dejes así tirada en directo. No se lo merece".