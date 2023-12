Luitingo se entera en 'GH VIP 8' de la ruptura de Jessica Bueno y Pablo Marqués

Las últimas horas están siendo una auténtica montaña rusa de emociones para Jessica Bueno. Tras salir de 'GH VIP 8', la modelo ha hecho frente a la realidad y ha vivido cómo Pablo Marqués la acusaba de mentir para acto seguido confirmar la ruptura de la pareja. Cansada de que hablen de su vida privada, la modelo respondía al empresario y daba su versión del fin de su noviazgo. La noticia ha corrido como la pólvora y ha llegado hasta Guadalix.

Los concursantes de 'GH VIP 8' permanecen aislados de cualquier información del exterior dentro de Guadalix. Sin embargo, Luitingo ya se ha enterado de que Jessica Bueno y Pablo Marqués han puesto fin a su relación. ¿Cómo ha sido esto posible? Según ha apuntado Luis Rollán en 'Fiesta', varias personas se han acercado a los alrededores de la casa más famosa de la televisión y con megáfonos le han hecho saber al cantante esta noticia. Será en 'El Debate', presentado por Ion Aramendi, cuando se prevé que se ponga la reacción que ha tenido el interprete de 'Chico Perfecto' a esta información de fuera.

Lo que está claro es que el concursante echa de menos a su compañera de concurso, que ahora se ha convertido en su portavoz de cara a la campaña por ganar el reality de Telecinco. En las últimas horas, Lutingo tiene en la cabeza a la modelo debido al colgante dorado en forma de corazón que ésta le regaló en su último día. No obstante, era la sevillana la que le pedía, mediante una conexión plató-casa, que se centrara en su concurso y no pensara en lo que estuviera pasando fuera. "Me siento muy orgullosa de ti porque creo que la gente puede estar conociendo quién eres de verdad. Sigue así, ahí estás tú, piensa en ti, sé que me quieres mucho, que te sientes muy agradecido, pero céntrate en ti", señalaba la joven.

Las dos versiones de la ruptura entre Jessica Bueno y Pablo Marqués

Pablo Marqués utilizaba las historias de su cuenta de Instagram para admitir que se había cansado de "escuchar mentiras" en las últimas horas y aseguraba que su relación con Jessica Bueno había llegado a su final tras una llamada telefónica. Fue él quien le comunicó que no quería continuar con el noviazgo tan solo un día después de que ella saliera de 'GH VIP 8'. Ante esto, la modelo no se quedaba callada y respondía también a través de las redes sociales. "Me veo obligada a dar explicaciones sobre algo que no quería por respetar la intimidad de Pablo y la mía pero no voy a seguir permitiendo que se falte a mi persona, palabra y verdad", decía.

Según sus palabras, Jessica Bueno le expresó en todo momento, tras salir de la casa, que estaba confusa y tenía mucho caos mental. Le pidió tiempo para poder adaptarse a su nueva realidad y a concentrarse en sus hijos. "El domingo nos vimos en persona porque tenía la necesidad de zanjar todo de una forma correcta. Nos despedimos con un abrazo y prometiéndonos respeto mutuo. Por eso, nunca me atreví a dar ningún tipo de información cuando se me ha preguntado en plató. Y no, no hay terceras personas", aseveraba.

Esta versión tiraba por tierra la de Pablo Marqués. Según el empresario, fue él quien se vio con Jessica Bueno para poder explicarle cómo se había sentido. El modelo insiste en que no quiere saber nada de lo que pase en la televisión ni quiere tener nada que ver con los dos meses del concurso de su ahora expareja. Mi vida es mucho más llena que todo eso y la voy a disfrutar", sentencia. Hay que recordar además que, hace unos días, el modelo borró todas las imágenes que tenía con su ya expareja en su perfil de Instagram. Por su parte, la ex de Kiko Rivera pedía por activa y pasiva que quería que todos se centraran en ella y en los momentos que había dado dentro de 'GH VIP 8' y que no se la tuviera en cuenta por la persona de la que se enamora.