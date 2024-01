El inesperado mensaje de Luitingo a Jessica Bueno con el que deja claras sus intenciones

Están viviendo un amor propio de cuento de hadas y así se muestran en redes sociales, como dos adolescentes que viven un primer amor con intensidad, aunque no sea el primero... Se comen a besos, se dedican bonitas palabras, celebran juntos las fiestas... Jessica Bueno y Luitingo no se separan, desde luego, lo que demuestra que su relación va viento en popa desde que salieron de la casa de 'GH VIP'. Ahora, el cantante ha dedicado un poema (escrito desde su propio corazón) a su chica, dejando claras por completo sus intenciones: "Quisiera ser siempre tu compañero".

"No sabes la felicidad que siento (...) Increíble la admiración que te tengo (...) He conocido tu amor y sigo viviendo en un cuento. Gracias por todo, mi vida, quisiera ser siempre tu compañero", le escribe Luitingo, un revelador mensaje que denota que está dispuesto a dar un paso más en su relación y pasar el resto de su vida junto a Jessica, con quien empezó su relación tras salir de 'GH VIP'. ¿Estamos cerca de ver un anillo en el dedo de Jessica Bueno? De momento habrá que esperar, pero Jessica Bueno no ha dudado en responder a este inesperado mensaje devolviéndole el amor: "Derretida de amor con El último romántico", confiesa estar tras leer el mensaje, "te amo".

La declaración de amor de Luitingo no se ha quedado ahí. El cantante también ha compartido una imagen de su chica sentada en un bar con la canción 'Amarte es un placer', de Luis Miguel. Además, la pareja ha compartido varios vídeos a través de sus 'stories' en los que se dicen "te amo" y se comen a besos. Vamos, que muy atrás quedó eso de "solo somos amigos" que tan alto y claro gritaban en la casa de Guadalix, si es que era evidente que entre ellos había algo más...

Aunque Jessica Bueno se encargó de negarlo por activa y por pasiva, sus sentimientos por Luitingo iban más allá de una amistad desde la casa de Guadalix, aunque quizá no supo verlo hasta que se encontraron fuera. Sea como sea, esto va viento en popa y ya hasta sus respectivas familias conocen a ambos.