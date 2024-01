Luitingo, roto al despedirse de Jessica Bueno: "Es un desgarro para el alma"

Jessica Bueno y Luitingo comenzaron su relación poco después de salir de la casa de 'Gran Hermano VIP 8', donde forjaron lo que parecía una bonita e intensa amistad que se terminó convirtiendo en un amor 'de película'. La modelo se dejó llevar por sus sentimientos tras poner fin a su relación con Pablo Marqués y ahora vive un tierno momento con Luitingo, que ya hasta conoce a sus hijos y han podido compartir momentos mágicos en familia durante esta pasada Navidad.

Tras salir de 'GH VIP' no se separaron, Navidad, Fin de año, Día de Reyes... Jessica y Luitingo han compartido numerosos momentos especiales juntos, pero ese tiempo ha llegado a su fin. Ahora toca emprender caminos por separado (solo físicamente, claro), y Luitingo no ha dudado en lanzar un emotivo mensaje a su chica para despedirse: "Despegarme de ti después de tantos días, horas, momentos... es un desgarro para el alma. Nada más el hecho de poder mirarte de cerca, es un regalo que no tiene precio. En muy muy poquito volveremos a acariciarnos la piel. Eres el amor de mi vida. Gracias por ser como eres, y por tener la sonrisa más bella que existe. Te quiero".

Ella, por su parte, ha compartido una imagen desde su avión de vuelta a Bilbao, confesando que se siente "triste por las despedidas", pero "con ganas de comernos el 2024". Además, también le ha dedicado un bonito mensaje, asegurando que él es su mejor regalo de reyes: "Mi regalo especial no estaba bajo el árbol, desperté y estaba durmiendo junto a mí".

Ahora Jessica y Luitingo tendrán que decidir si vivir su amor a distancia o si alguno de los dos da el paso de mudarse a Sevilla (en el caso de Jessica) o a Bilbao (en el caso de Luitingo), si sus compromisos profesionales se lo permiten... De momento, para eso, tendremos que esperar.