El Presidente de Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se ha sentado en el 'Chester' de Risto Mejide para hablar del Mundial de Qatar, del caso de Dani Alves o incluso del 'Caso Negreira'. Sin embargo, más allá del fútbol, Rubiales también se ha sincerado sobre su vida íntima. Estuvo casado con la abogada Manuela Delicado Vega, con la que tiene tres hijas. Ellas son su motor de arranque y quienes han sido su gran apoyo después de todas las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto durante los últimos meses. El que fuera futbolista se ha emocionado al hablar de ellas pero, sobre todo, al recordar el trágico episodio del accidente te tráfico de una de sus hijas, que casi le cuesta la vida. Un momento muy duro en su vida, que ha querido recordar con el publicista.

Hablando de lo que significa ser padre, asegura que "descubres un nivel de amor diferente pero sobre todo, sobre en mi caso, fue el miedo. Yo lo pasé muy mal", empieza de contar antes de relatar el mencionado suceso. "Yo lo pasé fatal sobre todo con una de mis hijas. Estuvimos en el hospital durante dos semanas. Fue grave. Fue una conmoción de una caída y tenían que taladrarle el cerebro. Al final, gracias a Dios, no hizo falta. Lo tenía al lado del cerebelo y estuvo a nada de morir en el acto", recuerda visiblemente agobiado.

Luis Rubiales relata las dos semanas de su hija en el hospital tras sufrir una caída por la que casi pierde la vida

Para el Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, esas dos semanas han sido las peores de su vida: "Estuvimos dos semanas allí y yo recuerdo de estar con mi hija, cuando ya pasó todo y estábamos en planta, y yo la cogía de la mano y le decía 'vamos andando hasta allí'. Solo movía una pierna, no era capaz. Había quedado afectada la parte de donde se aloja la psicomotriz. De verdad. Al principio no te decían nada los médicos. Después ya vino un médico y me dijo 'Luis, esto va a ir bien. Tu hija va a tener siempre una parte y en una zona y otra cerca del cerebelo que va a estar con una especia de edema y se va a quedar así pero se va a quedar bien y va a salir todo bien'", continúa relatando.

Esas palabras supusieron para Luis Rubiales volver a ver la luz al final del túnel: "Le di un abrazo. Fue tremendo", asegura. Por este motivo, después de lo vivido, todas las críticas que recibe apenas le afectan, ya que para él lo único importante es que sus hijas estén sanas. "Yo creo que por eso, cuando me cae lo que me cae, pues que me caiga, me da igual. No es que me dé igual. Me gustaría que todo el mundo me dijera que soy un fenómeno pero me da igual. Ahora mis hijas están sanas. ¿Tú sabes qué es eso?", ha sentenciado visiblemente emocionado por el relato que acababa de compartir con Risto Mejide.

El ex futbolista ha definido a sus tres hijas

Rubiales ha asegurado que sus hijas "son muy fuertes". "Yo tengo tres hijas. La mayor estudia Historia del Arte. Es una tía muy sensible y con un compromiso consigo mismo, la sociedad, una fuerza para estudiar... es una tía fantástica. La mediana es la que más se parece a mí. Es quizá la más reivindicativa. Es una tía que tiene una inteligencia bestial. Y la pequeña es mi futbolista", ha dicho definiendo a sus tres hijas.