Luis Rubiales reaparece muy sonriente desde el hospital de Motril

Luis Rubiales sigue ajeno a toda la polémica generada, primero, por el beso que le plantó a Jenni Hermoso durante la final del Mundial, segundo, por su no dimisión al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). A pesar de vivir sus horas más bajas, parece que la controversia no va con él. O eso es lo que deja entrever la fotografía a la que ha tenido acceso el programa 'Así es la vida'. En esta, su reaparición tras la Asamblea Extraordinaria de la Federación, se le ve muy sonriente en compañía de varios trabajadores del hospital Santa Ana de Motril. Ahí acudió la, todavía, máxima autoridad del deporte rey de nuestro país para acompañar a su madre. Ángeles Béjar acudía al centro de urgencia tras sufrir una crisis el pasado miércoles después de declararse en huelga de hambre.

Luis Rubiales se desplaza a Motril para ver a su madre

La citada imagen (sobre estas líneas) ha trascendido menos de 24 horas de que la madre de Luis Rubiales fuera dada de alta (el mismo día de su ingreso, cabe subrayar). Lo hacía en compañía de su hijo, quien se trasladaba a Motril tras conocer la noticia. La mujer se había atrincherado en la Iglesia Divina Pastora de Motril. Llevaba 57 horas sin ingerir ningún alimento, solo agua y 'Aquarius' a modo de protesta por las "injusticias" a las que se estaba sometiendo a su hijo. "No me importa morir por la justicia. Mi hijo es una persona decente y no es justo lo que están haciendo", aseguraba entonces.

Fue el párroco de la Iglesia, Antonio, quien informó a la prensa, agolpada a las puertas del templo, de que Ángeles había tomado la decisión de acudir al hospital animada por el propio Rubiales." Tengo que avisaros que Ángeles ha tenido una crisis, ha empeorado y la han tenido que llevar de urgencias al hospital. Aquí no está. Se ha decidido que se la lleven hace 10 minutos. Ha salido por la puerta trasera. Estaba mareada y se sentía débil. Tenía los pies hinchados y estaba cansada. Se ha puesto nerviosa y en un estado de mucho estrés", explicaba el eclesiástico.

La imagen que ha difundido el programa de Telecinco, presentado por Sandra Barneda, coincide con las últimas e incendiarias declaraciones de Juan Rubiales. El tío del dirigente y exjefe de su Gabinete en la RFEF no ha dudado en señalar a su sobrino de prácticas "mafiosas" y denunciar irregularidades durante los años que lleva al frente de la Federación. Según este, la familia Rubiales está del lado de Jenni Hermoso quien siempre ha mantenido que el beso ni fue consentido ni fue propiciado por ella, como ha tratado de defenderse Luis Rubiales para aferrarse al cargo.

