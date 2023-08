La reacción de Luis Rubiales a la huelga de hambre de su madre

La polémica protagonizada por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en el Mundial de Fútbol Femenino no deja de crecer. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha sido suspendido temporalmente por la FIFA de sus funciones, lo que ha provocado una oleada de críticas hacia la institución y hacia la jugadora por parte de los seres queridos del exfutbolista. Tanto es así, que incluso la madre del canario se ha encerrado en la iglesia de la Divina Pastora de Motril y se ha declarado en huelga de hambre “de manera indefinida” y hasta que la deportista “diga la verdad”, tal y como han confirmado las primas de Rubiales. Un movimiento al que el propio Luis ha reaccionado.

María, una amiga del de Las Palmas de Gran Canaria, ha tomado la palabra en ‘Así es la vida’ para defender a ultranza al presidente de la RFEF y revelar cuál es la opinión que éste tiene sobre el encierro de su progenitora: “Está muy preocupado. Está pasando un día malísimo, porque hoy he podido hablar con él y está fatal. No sabe lo que hacer porque su madre para él es lo más importante del mundo y está ahí dentro. No se puede comunicar con ella ni puede hacer nada con ella”, confirmaba la entrevistada.

Por ahora, María desconoce si entre los planes de Luis está el de viajar a Motril para ver a su madre e intentar hablar con ella. De lo que sí es consciente es de que no está siendo el mejor momento para Rubiales, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez son más las personas conocidas de todos los rincones del planeta que se pronuncian en su contra sobre lo sucedido el pasado 20 de agosto en Australia.

La rueda de prensa de Luis Rubiales

Fue el pasado viernes, 25 de agosto, cuando el exfutbolista apareció públicamente en la Asamblea Extraordinaria programada. Un momento en el que hizo hincapié en su versión sobre el beso a Jenni Hermoso al considerar que “hay medios rindiendo pleitesía al falso feminismo: “Tuvimos momentos cariñosos durante la concentración. En el momento en el que apareció Jenni en la celebración, ella me levantó del suelo, ella me cogió, me levantó del suelo. Luego nos abrazamos. Ella me subió en brazos, me acercó… Le dije que se olvidara del penalti. Ella me contestó que era un crack. Le dije: ‘¿Un piquito?’ Y me dijo: ‘Vale’. Luego se fue riendo. Esta es la secuencia de todo”, aseguraba sobre unos segundos que han dado la vuelta al mundo.

La respuesta de Jenni Hermoso a las declaraciones de Rubiales

Como no podía ser de otra manera, unas horas después Jenni Hermoso se pronunciaba sobre las palabras del presidente de la RFEF para aclarar que “tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consintió el beso que le propinó y, por supuesto, en ningún caso buscó alzar al presidente”: “No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, escribía la futbolista a través de un comunicado difundido por FutPro.

La misiva no quedaba ahí, y la organización indicaba que las campeonas del mundo no estaban dispuestas a volver a jugar con la Selección Española si los actuales dirigentes siguen estando al frente de ésta: “Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores”.

