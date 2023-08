Luis Rubiales no podía empañar de peor manera la victoria histórica de la Selección Española en el Mundial de Fútbol. Las mujeres de La Roja se llevaron el tan codiciado título tras vencer por un 1-0 a Inglaterra en una final de infarto que mantuvo a todo el país en vilo. Sin embargo, y a pesar de esta hazaña épica del deporte nacional, todo el mundo habla del polémico beso que el presidente de la Federación Española de Fútbol le plantó a Jenni Hermoso durante la celebración. Rubiales, que, en un primer momento, aseguraba que las críticas eran "gilipolleces", ha tenido que salir al paso un día después y pedir perdón públicamente. Eso sí, muy a su pesar.

Luis Rubiales, obligado a rectificar tras asegurar que era una "muestra de cariño sin importancia"

En un vídeo difundido por la Federación, el dirigente asegura que "aquí (en referencia a la concentración del equipo en el Mundial), no se entendía. Lo veíamos como algo normal. Fuera hay gente que se ha sentido dañada y no queda otra que disculparse. Hay que aprender de esto y saber que cuando uno es presidente de una institución, no se puede hacer estas cosas, más en una ceremonia".

Esta declaración a modo de enmienda y a regañadientes se sucede después del aluvión de críticas que ha recibido por su cuestionado gesto. Desde el propio Gobierno, el ministro de Deportes, Miquel Iceta, pidió que el canario de 45 años saliese a explicarse y disculparse por este "inaceptable incidente". Y así ha sido. Rubiales continua su alegato de disculpas de la siguiente manera: "Estamos ante un hecho histórico y para esto llevamos mucho tiempo trabajando en la Federación. Nos sentimos orgullosos. "Hay un hecho que tengo que lamentar, que es lo que ha ocurrido con una jugadora y yo. Hay una magnífica relación entre ambos, como con otras", se justificaba. Eso sí, sin mencionar en ningún momento el nombre de Jenni Hermosos pero sí, en cambio, hablando en plural.

Jenni Hermoso se desmarca de la polémica

El presidente ha terminado su discurso insistiendo en que: ""Hay unas declaraciones, por mi parte, dentro de este contexto, donde digo que esto me parece una idiotez. Es por eso, porque aquí dentro no se le daba la más mínima importancia. A fuera sí que se la han dado. Quiero disculparme ante esas personas porque entiendo que si desde fuera se ha visto de tora manera seguramente tendrán sus motivos. Era un momento de máxima efusividad, sin mala fe, ocurrió lo que ocurrió. Ocurrió sin mala fe por ambas partes". De nuevo, ha evitado nombrar a la jugadora de 'La Roja' a la que agarró la cabeza y le dio un 'pico' sin su permiso, como ella misma confirmaba ya en el vestuario.

Jenni Hermoso, por su parte, trató de quitarle hierro al asunto, pero, dejando claro, que no le había gustado. "¿Qué iba a hacer", decía en un vídeo posterior evidenciando que, el gesto, como a todos los que lo vieron en directo, le pilló totalmente por sorpresa. Su madre, Marisol, tampoco ha querido entrar al trapo. En unas declaraciones para el programa 'Espejo Público' ha querido zanjar cualquier polémica: "Con mi hija no he hablado de esto".