Tras 57 horas en huelga de hambre, la madre de Luis Rubiales ha sido trasladada de urgencias al hospital. Ángeles Béjar ha salido por su propio pie de la Iglesia Divina Pastora de Motril. La mujer ha tomado la decisión tras recibir una llamada de su hijo que le ha pedido que se marchara al centro, preocupado por su delicado estado de salud. Según Antonio, el párroco de la iglesia, Ángeles ha tenido una crisis y se ha marchado por la puerta de atrás del templo, en compañía de un familiar y sin que haya tenido que recogerla una ambulancia. "Estaba mareada y se sentía débil", ha explicado.

Luis Rubiales llama a su madre y le pide que abandone la huelga de hambre

La noticia ha pillado a toda la prensa trasladada a la iglesia por sorpresa. La familia Rubiales-Béjar había convocado a los medios de comunicación a las 18:15 de este miércoles para que Ángeles se pronunciara sobre cómo estaba llevando el encierro. Recordemos que la madre del todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol se había atrincherado en el templo granadino desde el pasado lunes y había iniciado una huelga de hambre. Lo hacía en protesta por las "injusticias" que, a su entender, se están cometiendo contra su hijo tras el polémico beso a Jenni Hermoso. "No me importa morir por la justicia. Mi hijo es una persona decente y no es justo lo que están haciendo", aseguraba entonces.

A la hora acordada, no era Ángeles la que salía por la puerta de la iglesia, sino el párroco, para informar a la prensa de que la mujer no se encontraba ahí. Estas han sido sus palabras: "Tengo que avisaros que Ángeles ha tenido una crisis, ha empeorado y la han tenido que llevar de urgencias al hospital. Aquí no está. Se ha decidido que se la lleven hace 10 minutos. Ha salido por la puerta trasera. Estaba mareada y se sentía débil. Tenía los pies hinchados y estaba cansada. Se ha puesto nerviosa y en un estado de mucho estrés", han sido las palabras del párroco.

El escándalo que se ha desatado tras la no dimisión de Luis Rubiales sigue generando una oleada de reacciones. Mientras cada vez son más son las voces que se alzan públicamente para exigir que deje el cargo, su familia le defiende a capa y espada. Su madre, la primera. Para ella, su hijo está sufriendo "una cacería inhumana y sangrienta". De ahí su decisión de encerrarse hasta, según sentenció "Jenni diga la verdad". No ha podido ser. El delicado estado de salud de Ángeles, que llevaba cerca de tres días ingiriendo únicamente agua y acuarius, no le ha permitido continuar con su huelga de hambre.

La contundente reacción de Jenni Hermoso: "No tolero que se inventen palabras que no he dicho"

En los últimos días se han hecho públicos diferentes vídeos, hasta ahora desconocidos, con los que el círculo de Luis Rubiales buscaría desacreditar a Jenni Hermoso. La campeona del mundo no se ha vuelto a pronunciar desde que el 25 de agosto emitiese un contundente comunicado en el que negó las acusaciones de la máxima autoridad del fútbol español. Según este, había sido ella quien había propiciado el polémico beso que, en cualquier caso, había sido consentido.

"Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", escribía tajante la centrocampista en el comunicado que ha difundido a través de FutPro.

1 de 3 Jenni Hermoso se mantiene: no fue un beso consentido 2 de 3 Rubiales habría llamado a su madre para que pusiera fin a su huelga de hambre 3 de 3 Se niega dimitir a pesar de que la FIFA le haya suspendido temporalmente