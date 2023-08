Luis Rubiales sigue protagonizando todos los titulares cuando la noticia debería ser otra. La hazaña de las mujeres de la Selección Española de Fútbol en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda se ha visto empañada por el polémico beso que le plantó a la jugadora Jenni Hermoso tras alzarse con el título del campeonato junto al resto de sus compañeras. Aunque, tras el aluvión de críticas, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, finalmente, se ha disculpado, su comportamiento en el palco de autoridades le vuelve a poner en el punto de mira. Sucedía, además, a escasos metros de donde estaban la Reina Letizia y la Infanta Sofía, que acudieron a la final en representación del país y para apoyar a las deportistas en la noche más importante de sus vidas. En el vídeo que ya circula como la pólvora, se puede ver al dirigente llevándose las manos a la entrepierna como gesto de celebración. Una actitud por la que ya se está pidiendo su dimisión.

Vídeo: @Perendinador

Luis Rubiales se mete en "otro jardín" en una noche donde las únicas protagonistas deberían haber sido las jugadoras

El domingo 20 de agosto quedará enmarcado en el imaginario colectivo como el día en que 'La Roja' lograba una proeza épica. Por primera vez en la historia de nuestro país, las mujeres de la Selección española se alzaban con el trofeo más importante de este deporte. Un momento que merecería que solo ellas fueran las protagonistas. No ha sido así. Rubiales ha conseguido ser el centro de la polémica por partida doble.

Al citado beso, se suma ahora el vídeo que hemos compartido más arriba y del que se hacían eco cientos de usuarios en Twitter. En él, se puede ver al canario de 45 años llevándose las manos a sus genitales mientras da rienda suelta a su euforia. Lo hacía tras el golazo de Olga Carmona que ponía a España a la cabeza del marcador en la final del Mundial. El tanto nos aseguraba la victoria frente a Inglaterra, incapaz de hacerle frente a las españolas.

A pocos metros de Luis Rubiales, Doña Letizia y su hija también celebraban la gesta de Carmona. Siempre en un segundo plano y manteniendo la compostura que se les presupone por el cargo que ostentan Al contrario que Rubiales, la mujer de Felipe VI y la Infanta sí se convertían en protagonistas de la cita pero, en su caso, por su acertada decisión de trasladarse a Sídney a acompañar a las jugadoras.

El gesto que incendia las redes

La obscena reacción del dirigente de la Federación ha enfurecido a los aficionados que no han dudado en mostrar su malestar en las redes sociales. Son varios, muchos, los que ya exigen su dimisión inmediata. "El vídeo de Luis Rubiales dándole un beso a Jenni Hermoso lo hemos visto todos. Este ha pasado más desapercibido. Me parece muy lamentable, denigrante y vergonzoso que haga estos gestos al lado de la Reina Letizia y la Infanta Sofía. DIMISIÓN YA", comentaba el usuario @zSergiioG. "Y aunque no estuviese la Reina presente sería igual de vergonzoso y lamentable", comentaba otro.

"Menudo presidente de nuestro fútbol. Vergonzoso", "Este hombre es un impresentable", "A mí me parece esto mucho más vergonzoso y no porque lo haga delante de la reina sino sencillamente por hacerlo". Estos son solo algunos de los comentarios que se pueden leer y no dejan lugar a dudas del sentir general por las acciones del máximo representante del fútbol nacional.