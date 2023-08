Luis Rubiales defiende 'in extremis' su beso a Jenni Hermoso: "Yo le dije: ¿Un piquito? Y ella me dijo: "Vale"

Luis Rubiales lleva días en el foco mediático después del polémico beso a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hablado durante la Asamblea extraordinaria celebrada este viernes. Lo ha hecho con rostro serio. Y Luis ha querido explicar su versión sobre el polémico beso.

"Sobre el beso, el pico... Quiero dar mi explicación también. Ante millones de personas, de manera televisada, el deseo que podía tener en ese beso es el mismo que el que quería darle a una de mis hijas. No hay deseo ni posición de dominio… Hay medios rindiendo pleitesía al falso feminismo", ha empezado diciendo.

Y ha querido destacar la relación que ha surgido entre él y las jugadoras del Mundial: "Hemos sido una familia durante un mes. Tuvimos momentos cariñosos durante la concentración. En el momento en el que apareció Jenni en la celebración, ella me levantó del suelo, ella me cogió, me levantó del suelo. Luego nos abrazamos. Ella me subió en brazos, me acercó… le dije que se olvidara del penalti. Ella me contestó que era un crack. Le dije '¿un piquito?' Y me dijo, 'vale'. Luego se fue riendo. Esta es la secuencia de todo", dice sobre el momento que ha dado la vuelta al mundo.

El presidente de la RFEF explica que el beso fue consentido

Y ha atacado de manera directa a Jenni Hermoso, que hace unos días publicaba un comunicado pidiendo que se tomaran "medidas". "Empezaron todas las presiones. El comunicado de Jenni no lo termino de entender. Aquí no se está tratando de hacer justicia, se me está tratando de matar…", ha continuado explicando. Pero lo que más ha llamado la atención es que Luis Rubiales ha anunciado que no va a dimitir. "Ha llegado el momento de decir algo. ¿Creen ustedes que es motivo para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Es tan grave para que yo me vaya? ¡No voy a dimitir! Me voy a defender y voy a llegar hasta el final", ha anunciado. Tras decir esto con un tono más elevado del que estaba usando en la rueda de prensa, la platea ha aplaudido con alegría.

Pero ha querido pedir perdón por alguno de sus gestos. Una vez que Olga Carmona marcó el gol, Luis Rubiales, que se encontraba en el palco junto a la Reina Letizia y la Infanta Sofía, se tocó sus partes. Ahora ha querido disculparse: "He querido pedir perdón sin paliativos por un hecho que ocurrió en el palco cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo. Voy a proceder a explicarlo", ha empezado explicando sobre este tema tan polémico.

Vídeo: Europa Press.

Dirigiéndose a Jorge Vilda, entrenador de la Selección Española Femenina de Fútbol: "Hemos pasado por mucho, hemos tragado mucho. Pero fíjate, me emocioné hasta el punto de perder el control y llevarme las manos ahí. Tu primera reacción fue mirarme al palco. En ese momento te hice esa señar de “ole tus huevos”. Pero pido perdón a la Reina y a la Casa Real. Pido mis más sentidas disculpas. Nunca me había comportado así, la emoción era grande. No me justifico", ha terminado diciendo al respecto.

