Después de nueve años de relación, Luis Rollán y Alejo Pascual han roto. Ha sido el colaborador de televisión el encargado de confirmar la ruptura después de varios meses de rumores debido a un distanciamiento entre ambos. A pesar de que han terminado su relación, Luis Rollán solo tiene buenas palabras para su expareja: «Es la persona más importante de mi vida pero él vive en Barcelona y yo en Marbella».

La pareja llevaba casada ocho años

Luis Rollán se ha sincerado en el programa de ‘Viva la vida’, donde es colaborador habitual. A pesar de haber confirmado esta ruptura, ha querido dejar claro que no ha habido terceras personas ni nada por el estilo para tomar esta decisión. «Ha sido una decisión de los dos tomada desde el amor y el cariño«, ha dicho respecto a este complicado momento que está viviendo.

A pesar de haber terminado después de nueve años, Luis y Alejo siguen manteniendo una muy buena relación. Y a pesar de haber roto, todavía sigue siendo su marido. La pareja se dio el ‘sí, quiero’ tan solo un año después de comenzar su romance y la llama ha seguido encendida a pesar de los años.

La distancia ha sido el causante de la ruptura

Pero en los últimos meses, por motivos de trabajo, Luis Rollán tuvo que poner distancia de por medio. Un distanciamiento que ha hecho que tuvieran que poner punto y final a la relación. «Es triste, no deja de ser una separación», ha explicado el periodista durante su dura confesión.

Lo cierto es que aunque se hayan separado, de momento no han pensado en el divorcio, tal y como él ha dicho: «Sí, de momento no estamos ni en la misma ciudad. Pero el divorcio no está ni hablado». Ha querido sentenciar el tema con una contundente confirmación: «Yo lo único que tengo claro es que ha sido y es la persona más importante de mi vida. Es mi familia», ha dicho.