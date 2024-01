Luis Rollán, abatido por la muerte de un íntimo amigo

"Han sido unos días duros", con estas palabras Luis Rollán no ha querido ocultar que estaba pasando por un momento complicado a nivel personal. El colaborador no ha faltado a su cita con el programa 'Fiesta' donde ha reconocido estar completamente desolado. "He perdido a una persona muy importante para mí", le decía con el semblante desencajado a Emma García.

"No quiero hablar. Lo único que sí quiero decir es que soy muy cariñoso con la gente que quiero, a lo mejor un poco pesado. El viernes por la mañana fue la última vez que hablamos y mis últimas palabras fueron: 'Te amo'. El domingo ya no estaba. Era un íntimo amigo mío". Luis Rollán ha aprovechado la ocasión para mandar un sabio mensaje a la audiencia: "Con esto quiero decirle a la gente que diga 'te quiero' constantemente. Nunca se sabe cuándo es el último día".

La emotiva Carta de Luis Rollán a su amigo: "Te adoro por siempre Mi Adri"

El colaborador ha dedicado una sentida carta a su amigo fallecido que ha compartido con sus seguidores en redes junto a unas imágenes en actitud cómplice con este. "Asimilando algo que no tiene sentido. El viernes hablamos y el domingo te fuiste. Dicen que esto es la vida, pero la verdad… duele mucho. Gracias por nuestras risas, por estar siempre, por nuestra complicidad, nuestro cariño tan sano y puro… ojalá más como tú en este mundo loco. Siempre te lo decía (es lo único que me reconforta) y hoy que me despedí de ti, te lo he vuelto a decir: te quiero con el corazón. Vuela alto. Descansa. Cuídanos desde allí y sé que nos volveremos a encontrar. Eres único e irrepetible y ya… eterno. Mi llanito favorito. Te adoro por siempre Mi Adri".

Las reacciones a estas tiernas palabras de Luis Rollán no se han hecho esperar. Rostros conocidos y seguidores anónimos, todos han querido mandarle un mensaje de ánimo en este delicado momento. "Qué tristeza", afirmaba Carmen Lomana. Mientras que Makoke añadía lo siguiente: "Lo siento mucho amigo, te mando un beso enorme y fuerza". Sofía Cristo, amiga íntima de Luis Rollán, también se pronunciaba en el muro del colaborador. "Te amo mi amor 🧡 estoy aquí siempre! Adri descansa en paz". Marisa Martín Blázquez le envíaba unas cálidas palabras: "Tienes otro ángel en el cielo velando por ti, querido Luis. Lo siento mucho y te abrazo muy fuerte, amigo!!".