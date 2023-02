Luis Miguel ya presenta a Paloma Cuevas como su novia

No hay ciudad que se le resista a Luis Miguel y Paloma Cuevas, que ya no esconden su amor y lo pasean por todo el mundo. La pareja ha sido vista disfrutando de una escapada a Nueva York, aprovechando el tiempo libre que le queda para estar juntos antes de que el mexicano comience su gira, Tour 2023, tal y como él mismo anunció y que supone su regreso a los escenarios. A pesar de que ambos intentan pasar desapercibidos e intentan esconder su identidad, un fan del artista los reconoció y pidió fotografiarse con él. SEMANA ha podido hablar en exclusiva con Hernán Junco, el seguidor del 'Sol de México', quien nos revela todos los detalles de ese encuentro y, además, confiesa que el cantante de 'La incondicional' le presentó a Paloma Cuevas como "su novia".

El fan de Luis Miguel, con quien ha podido charlar esta revista, asegura que "ambos fueron súper educados" e iban "bien vestidos". Mientras que Luis Miguel lucía su "característico look todo de negro con un abrigo largo", Paloma Cuevas llevaba "un vestido verde oscuro". Hernán Junco nos cuenta que estuvieron un rato hablando de Monterrey y el mexicano le "pidió de favor que no hubiera ninguna foto", ya que asegura que intenta mantener un "low profile" (perfil bajo). Esas fueron "las palabras exactas" que pronunció el cantante. Sin embargo, el plato fuerte de su encuentro llegó cuando le presentó a Paloma Cuevas como su "novia": "Me presentó a Paloma como su novia. La reconocí enseguida", cuenta a SEMANA.

Luis Miguel le presentó a un fanático suyo a Paloma Cuevas como su pareja

Esta persona, que pudo establecer una conversación con la pareja más de moda, confiesa que "la saludé y la reconocí inmediatamente". Tras ese momento tan personal con el que Luis Miguel sorprendió a su seguidor, él le confesó "que he sido fan desde niño, que me sé todas sus canciones y que incluso le hicimos unos zapatos de mi marca personalizados con sus iniciales, que se los hicimos llegar con su hermano La Picha". Tras una breve charla y sin poder inmortalizar el momento, que siempre quedará guardado en su retina, se despidieron "de abrazo y le di las gracias por su tiempo". Un inesperado encuentro que Hernán Junco jamás olvidará de su viaje por la ciudad de los rascacielos.

A pesar de que la pareja intenta pasar desapercibida y Luis Miguel no le permitió a su fan fotografiarse con ellos, Paloma Cuevas confirma que todavía continúan paseando su amor por Nueva York. La modelo ha querido compartir una instantánea de la noche iluminada en la ciudad de los rascacielos junto a un gif de NY y la canción 'Fly me to the moon' (Llévame a la luna), de Frank Sinatra. Una romántica melodía con la que deja claro su estado anímico actual. No puede estar más feliz desde que comenzara su relación con Luis Miguel. Ambos están pasando por una bonita etapa de su vida y no quieren separarse el uno del otro.

SEMANA consiguió las primeras imágenes de la pareja juntos

A pesar de que Paloma Cuevas y Luis Miguel evitan ser fotografiados en público, SEMANA pudo conseguir las primeras imágenes de la pareja en las que demuestran que su relación va viento en popa. Una de sus últimas escapadas cuando estuvieron en Bilbao, a donde viajaron con jet privado y donde comieron en un restaurante Michelín que no es apta para todos los bolsillos. Ahora, su siguiente parada ha sido Nueva York pero no descartamos que recorran el mundo cogidos de la mano.