Luis Miguel y Paloma Cuevas ahora en Nueva York: el fan que ha contado todos los entresijos de su pillada

Paloma Cuevas y Luis Miguel han vuelto a presumir de amor, eso sí, esta vez fuera de nuestras fronteras. La pareja ha sido vista en Nueva York, en concreto en Bemelmans Bar del Carlyle Hotel, situado en una de las zonas más exclusivas de Manhattan. Aunque ninguno de los dos quería llamar la atención, lo cierto es que no pudieron evitar que los clientes se percataran de su presencia. Hay imágenes del citado momento, siendo un fan quien ha contado todos los entresijos de esta pillada.

Nuevas fotos de Paloma Cuevas y Luis Miguel

Poco después de que él y Paloma Cuevas abandonaran el lujoso local, el fan del Sol de México salió junto a él, sin embargo, su deseo se vio truncado. "Mi madre me aviso de que Luis Miguel estaba a dos metros. Salió del bar y yo salí corriendo y lo encontré afuera con su novia, Paloma Cuevas. Me presento, hablamos de Monterrey y le confieso que soy fan. Le pedí una foto y me mandó a tomar viento. 'Ahora ando de perfil bajo, pero encantado de conocerte'. Me dio un abrazo, saludé a su novia..." asegura este fanático llamado Hernán. Así el cantante trató de ser amable, pero dejando claro que no habría selfie ni ninguna prueba de este encuentro con su actual pareja. Paloma Cuevas en ese instante intentó mantenerse en un segundo plano, aunque muchos de los presentes repararon en ella.

Paloma Cuevas y Luis Miguel tratan de evitar ser fotografiados en público, pero SEMANA ha conseguido imágenes exclusivas de la pareja en las que demuestran lo bien que marcha su relación en más de una ocasión. Una de sus últimas escapadas cuando estuvieron en Bilbao, a donde viajaron con jet privado y donde comieron en un restaurante Michelín que no es apta para todos los bolsillos. Su noviazgo está más que consolidado, convirtiéndose así en uno de los romances más inesperados de los últimos meses y que tanta curiosidad despierta dentro y fuera de España.

Mientras su historia de amor se fortalece, Luis Miguel también se centra en su carrera musical. El artista ha anunciado nueva gira, un proyecto musical que llega casi 5 años después de su último gran concierto, el cual tuvo lugar en México. Desde entonces no se le había visto en México actuar en directo, viajes en los que, a buen seguro, estará acompañado por Paloma Cuevas. Ha sido él mismo el encargado de anunciar su vuelta, eligiendo una fecha muy romántica para este bombazo que millones de personas están esperando. Fue el 14 de febrero la fecha escogida, días en los que, por cierto, ya se encontraba en Nueva York junto a Paloma Cuevas. Así podría quitar a sus fans el sabor agridulce que en su día les dejó debido a cantar canciones a medias o empezar con retraso su concierto.