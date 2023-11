Luis Miguel se rompe en medio de su último concierto

Vídeo: indie505

Luis Miguel vive una etapa muy dulce, en lo personal y en lo profesional. Es uno de los hombres del momento gracias a su gira de conciertos en Latinoamérica y Estados Unidos. Desde que anunciara su regreso, ha colgado el cartel de 'sold out' en todas sus citas, hasta el punto de tener que añadir nuevas fechas al calendario. Tras cuatro años alejado de los escenarios, el Sol de México, como se le conoce cariñosamente, ha vuelto con más garra que nunca y el público, simplemente, le adora. En el apartado privado, no puede quejarse. Su relación con Paloma Cuevas va viento en popa y más sólida que nunca. De hecho, todos señalan a la cordobesa como la gran artífice del cambio radical que ha experimentado en los últimos meses. Pocos apostaban por este romance en sus inicios que, con el paso de los meses, ha demostrado que está más que consolidado.

La vida del artista ha dado un giro de 180 grados desde que la ex de Enrique Ponce se ha convertido en su sombra. Eso sí, siempre en un segundo y discreto plano. Ella continúa enfocada en sus nuevos proyectos de moda de la mano de una reconocida firma de vestidos nupciales y en sus negocios empresariales. Unos compromisos laborales que no le han impedido acompañar a su chico allí donde va para rencontrarse con sus seguidores. Micky, como también le llaman, se muestra cada vez más cercano -y humano- en los conciertos. Se permite, incluso, exteriorizar sus emociones en pleno directo, algo que no es usual en el cantante. Prueba de ello es su último concierto. No pudo contener las lágrimas, hasta el punto de verse obligado a dejar de cantar, incapaz de reprimir la emoción.

Luis Miguel irreconocible dentro y fuera de los escenarios

Paloma Cuevas y Luis Miguel se han vuelto inseparables. Aunque tratan de llevar su relación con la máxima discreción posible, todo lo que les rodea genera un interés desmedido. No pueden esconder el buen momento que viven. Algo ha cambiado en la actitud del Sol de México desde que la española le acompaña. Durante uno de sus primeros conciertos en Buenos Aires (Argentina) no dudó en dedicarle una de sus canciones y repetir varias veces su nombre sin pudor alguno. Está feliz y no lo esconde. "Desde que está con Paloma, está mejor que nunca", confesó Antonio Pérez Caribay, gran amigo del intérprete de 'La incondicional', en una reciente entrevista.

Desde que el mexicano anunció que volvía a los escenarios se ha desatado una auténtica locura a su alrededor. En España cuenta con un aluvión de fans que no pudo evitar mostrar su descontento cuando supieron que Luis Miguel no iba a pasar por nuestro país. Un malestar que no pasó por alto. Con guiño incluido a su chica, recientemente anunció que cantará en el Estadio Santiago Benabéu los días 6 y 7 de julio de 2024. Una noticia inesperada que el público español le recompensó con creces: todas las entradas de las dos citas están agotadas. "Después de 40 años de carrera, me sigo sorprendiendo por el inimaginable cariño del público español. No encuentro otra manera de devolver el afecto que he recibido de todos ustedes", escribió en sus redes sociales, agradeciendo el éxito de convocatoria.

Una relación que le ha hecho rejuvenecer y cuidarse más

A Luis Miguel es cada vez es más normal verle en España desde el inicio de su noviazgo con la ex de Enrique Ponce. Y es que, la presencia de Paloma Cuevas en su día a día no solo le ha aportado grandes satisfacciones a nivel profesional. Físicamente, se le ve muy rejuvenecido y atractivo. Aunque se ha especulado mucho sobre su evidente delgadez, todo indica que se está cuidando más en todos los aspecto. En los últimos meses, su salud se ha vuelto una prioridad que no osa desatender. Como desveló SEMANA en exclusiva, suele acudir a sus médicos de confianza allí donde va para hacerse revisiones rutinarias de las cuerdas vocales y de la presión arterial. También acude con regularidad a centros estéticos para someterse a diferentes tratamientos. Nuestra revista ya publicó en exclusiva las imágenes de una de estas salidas del mexicano a una prestigiosa clínica capilar madrileña, especializada en los microinjertos y la regeneración del cabello sin cirugía.

También ha empezado a dar pasos en firme para solucionar el distanciamiento que caracteriza la relación que mantiene con sus hijos. Este verano acudió a la boda de su primogénita, Michelle Salas, gracias a la mediación de Paloma. En cuanto a los dos pequeños, el cantante está decidido a solucionar el problema judicial que tiene abierto con la madre de estos, Aracely Arámbula, por culpa de la manutención. Según varios medios, ya ha depositado en una cuenta bancaria 1,4 millones de dólares destinados a suplir esta partida.