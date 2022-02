Luis Miguel Rodríguez debe rendir cuentas ante la justicia. La Fiscalía de Madrid solicita su ingreso en prisión durante tres años y nueve meses por hormigonar 25 hectáreas de parcelas no urbanizables que están protegidas por su interés edafológico y agrícola. Consideran que el empresario ha cometido delito de desobediencia y, además, ha ido en contra de la ordenación del territorio por comprar 24 parcelas y transformarlas. Aunque él no contaba ni con autorización ni con respaldo legal, construyó una nave, hormigonó tres campas y levantó un vallado fijo. Por ello según el periódico de España, deberá abonar una fianza de 500.000 euros, cuyo dinero se destinará a la demolición de las construcciones.

El citado medio mantiene que estos movimientos han sido llevados a cabo por la sociedad de Luis Miguel Rodríguez, Desguaces La Torre, aunque de forma «clandestina y «afectando a una zona de grandes dimensiones, con una transformación radical y permanente del terreno». Su objetivo era presuntamente que fueran legalizadas, pero no ha sido así. Será el próximo 1 de marzo cuando la sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid le juzgará por acometer estas obras sin ninguna autorización en una zona protegida de Torrejón de la Calzada. Las parcelas, al parecer, fueron adquiridas entre 2009 y 2011 y, aunque él presentó una solicitud de licencia de obra menor en 2010, esta fue rechazada. Volvió a presentar las mismas autorizaciones, pero corrieron la misma suerte y le pidieron que suspendiera cualquier obra o transformación. No paró, sino que continuó hasta 2016, tal y como dicen en el escrito de la Fiscalía: «Era perfectamente consciente de que estaba actuando sin ningún tipo de autorización y en contra del planeamiento vigente»

Ahora Luis Miguel Rodríguez se ve contra las cuerdas en los tribunales, no obstante, no es la primera vez que le sucede. Cabe recordar que ya fue condenado a pagar en concepto de multa 660.000 euros por defraudar a Hacienda en el año 2005 y que lleva varios años apareciendo en la lista de morosos. Cada año -desde el 2015- la Agencia Tributaria publica una lista en la que aparecen nombres conocidos, entre otros, el de Luis Miguel Rodríguez. Mantenía una deuda que superaba el millón y medio de euros, pero se esforzó porque poco a poco desapareciera y se pusiera al día con sus cuentas.

Su relación con Hacienda

«Tengo un acuerdo con Hacienda para dividir el dinero que debo y liquidarlo en tres años. Ahora ya, por fin, voy a sacar a la empresa del concurso de acreedores y arreglar lo mío con Hacienda. He pasado otros momentos de crisis y empezar de nuevo no me da miedo. Voy a estar más pendiente para que no me vuelva a pasar», dijo Luis Miguel Rodríguez para defenderse. En cuanto al plano sentimental, tampoco ha encontrado la estabilidad junto a una mujer, eso sí, asegura llevarse muy bien con todas sus exs. «Soy un hombre muy independiente, me gusta ir a mi aire y no tener que estar dando explicaciones. Y entiendo que esta manera mía de ser no sea fácil de entender», dijo.

