De Londres a México: la Navidad más animada y familiar de Paloma Cuevas y Luis Miguel

Paloma Cuevas está viviendo una Navidad que suena a Luis Miguel, literalmente. Ya no hay imagen navideña que comparta con sus seguidores la diseñadora cordobesa que no acompañe de una canción del artista mexicano. 'Blanca Navidad', 'Llegó la Navidad'... Sin duda, los temas del artista se han convertido en la banda sonora de su vida. Y no es para menos, juntos están viviendo una Navidad mágica y muy especial.

Este último mes del año ha empezado lleno de viajes para la diseñadora, que aprovechaba el puente de diciembre para una escapada familiar con sus hijas a Londres, así lo compartía ella misma en sus redes sociales. En el álbum de fotos más familiar y navideño de Paloma hemos podido ver imágenes de los sitios más emblemáticos de la capital británica como el Big Ben o el famoso barrio de Notting Hill (conocidísimo por la comedia romántica de Julia Roberts que bien podría protagonizar ahora Paloma Cuevas con el momento que vive con Luis Miguel).

Ahora, Paloma se está dejando ver en México, en lo que suponemos es una escapada para ver a su chico. Desde allí ha compartido un vídeo de la imagen de la Virgen de Guadalupe, no dejando lugar a dudas de dónde se encuentra. ¿Acompañará a Luis Miguel en su concierto de mañana? Probablemente sí, el cantante actúa en Veracruz este 12 de diciembre y su chica ya está en México, así que quizá se convierta en la más especial de sus 'fans' en el estadio Beto Ávila. ¿Volverá a hacer gala de su amor compartiendo imágenes del cantante en su concierto?

¿Cómo pasarán las fiestas navideñas?

Luis Miguel se encuentra inmerso en su gira de conciertos por América Latina, ofreciendo actuaciones que lo mantendrán en la región durante varias semanas. Surge entonces la gran incertidumbre sobre si compartirán las fiestas juntos o separados. Según la agenda del artista, él y Paloma podrían disfrutar de Nochebuena y Navidad en nuestro país y dar la bienvenida al nuevo año en México. ¿El motivo? El 20 de diciembre Luis Miguel tiene programado un concierto en Ciudad de México y el siguiente no es hasta el 31 en Riviera Maya, por lo que el cantante disfrutará de unos días 'libres' que podría aprovechar para disfrutar de una Navidad en España junto a Paloma Cuevas. Por tanto, la noche de Fin de Año podría ser Paloma quien viajase hasta México para dar la bienvenida al 2024 juntos.

De momento habrá que confiar en que Paloma Cuevas nos de alguna pista a través de sus redes sociales. Lo que está claro es que su relación va viento en popa y están más unidos que nunca, pasen como pasen las fiestas navideñas.

Una época agridulce para Paloma Cuevas

La diseñadora daba la bienvenida a esta época navideña con un emotivo mensaje lleno de esperanza para quienes atraviesan duros momentos por las ausencias en la mesa, como es su caso: "Es una época del año especialmente sensible emocionalmente para los que tenemos sillas vacías estas fechas tan marcadas en el calendario, pero es el mejor homenaje que podemos rendir a los familiares a los que no podemos ver físicamente, aunque sí sentirles, porque son ángeles que nos acompañarán siempre, disfrutar de la Navidad como ellos nos enseñaron, porque fueron ellos o con ellos con con quienes aprendimos la verdadera esencia de estos días que se avecinan, donde todos sentimos tristeza por la ausencia de un ser querido", escribía.

"Debemos intentar transformar ese sentimiento en gratitud por los momentos vividos, esos momentos que nos hicieron ser quienes somos ahora, en los que compartimos sueños con esos ángeles que partieron pero que siguen siendo testigos del gran legado que nos dejaron, que no es otro que el amor, capaz de transformarlo todo", añadía Paloma. "De eso se trata la Navidad, de seguir compartiendo amor para continuar construyendo recuerdos con nuestros seres queridos".

Y es que para ella "la verdadera esencia de la Navidad es el amor, la fuerza más poderosa del mundo", zanjaba. Un mensaje que, estamos seguros, también ha dedicado de alguna manera a Luis Miguel, su nuevo amor y quien le ha devuelto la ilusión tras su separación de Enrique Ponce.