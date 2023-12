Luis Miguel vive uno de los momentos más dulces de su carrera. Sus conciertos están siendo todo un éxito de convocatoria allí donde va. En lo personal, tampoco se puede quejar, ni mucho menos. Su relación con Paloma Cuevas va viento en popa y están más unidos que nunca. La cordobesa se ha convertido en su gran pilar y figura incondicional. Por él, ella se ha recorrido medio mundo y no parece que vaya a dejar de acompañar a su chico estas Navidades. El Sol de México, como le conocen sus fans, tiene cerrados algunos compromisos laborales hasta final de año. De hecho, la misma Nochevieja acudirá a un impresionante 'resort' donde ofrecerá un concierto para despedir el 2023 frente a 5.000 personas. Junto a él, su inseparable Paloma. Así es este mega hotel de lujo donde la pareja pasará el 31 de diciembre.

El complejo donde Luis Miguel disfrutará del fin de año al que solo se puede acceder en barco

El 'megaresort' donde pasarán Nochevieja Luis Miguel y Paloma Cuevas está localizado en un auténtico paraíso: la Rivera Maya mexicana. La pareja se trasladará al país natal del cantante para disfrutar de una despedida del año por todo lo alto y sin escatimar en gastos. El complejo Mayakoba, propiedad de Rosewood hotels, es uno de los alojamientos más exclusivos que existen. Dormir en la 'suite' por excelencia, de 143 metros cuadrados y una terraza de 56, asciende a algo más de 3.000 euros por noche, coincidiendo con las fechas navideñas. A este paraje apto para los bolsillos más acaudalados solo se puede acceder sobre una embarcación. El 'resort' no cuenta con acceso por tierra, solo vía fluvial. Inmerso en la imponente selva tropical, cuenta con un sistema de 13 kilómetros de canales y vistas a las playas paradisiacas de arena blanca del mar Caribe.

En total, 240 hectáreas dentro del cual se ubican cuatro exclusivos resorts, cada uno con sus respectivas villas independientes. La cordobesa y Micky, como le llaman sus más allegados, han elegido un lugar para celebrar el fin de año donde beneficiarse de una intimidad máxima. Muy recelosos con su privacidad, el complejo asegura a sus huéspedes pasar completamente desapercibidos de miradas indiscretas. No en vano, cada 'refugio' cuenta con su propio mayordomo y equipo de servicio para dar gusto a todas las demandas de quienes se hospedan ahí. Entre la ilustre clientela que ha pasado por el Mayakoba, se encuentran actores de la talla de Leonardo DiCaprio o Sofía Vergara, y cantantes internacionales como Sofía Vergara y, ahora, Luis Miguel.

Una despedida de año rodeada de lujos y con concierto incluido

Por si no fuera ya de por sí exclusivo, el super hotel ofrecerá a sus clientes un concierto de Luis Miguel para cerrar con broche de oro el final de 2023. Y, cabe resaltar, para iniciar con el mejor pie el 2024. El cantante de 'La incondicional' ofrecerá un show ante 5.000 personas para el que se ultiman todos los detalles. El campo de golf del complejo ha sido el lugar elegido para montar el escenario y dar cabida a los miles de seguidores del mexicano que podrán disfrutar de él en vivo y en directo.

La vida del ex de Aracely Arambula ha dado un giro de 180 grados en este 2023, coincidiendo con la formalización de su relación con Paloma Cuevas. Ya de primeras decidió retomar su faceta artística y volver a los escenarios tras años desaparecido del foco mediático. Es tal la locura que desata allí donde va, que tuvo que ampliar su gira, con guiño incluido a su chica. Por primera vez en seis años, volverá a España para agasajar a su público español. Lo hará el próximo 6 y 7 de julio de 2024 en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, y el 28 de junio de 2024 en la mítica plaza de toros de Córdoba. La ex de Enrique Ponce, por su parte, ya no se esconde y ya es habitual que comparta canciones de su chico en sus redes sociales. Una decisión inaudita con la que sorprendió a todos sus seguidores.

La presencia de Paloma en el día a día de Luis Miguel no solo ha afectado a su relación con su público español. Físicamente, se le ve rejuvenecido. El antes y el después del cantante desde que está con la diseñadora es más que evidente. También, de cara a acercar posturas con sus tres hijos, especialmente con la mayor, Michelle Salas. Todos son buenas noticias para la pareja que clausurará un año muy positivo rodeada de lujos.