La hija de Luis Miguel está feliz y orgullosa del camino que ha seguido en sus 34 años. A tan solo unos días de darse el 'sí, quiero' con su futuro marido, Danilo Díaz, la influencer sigue trabajando al pie del cañón. No solo en sus redes sociales, sino también vendiendo su armario de lujo. Una forma de amasar grandes cantidades de dinero antes de su boda y con prendas de ropa que, según ella, tienen un descuento de casi el 90 %. Conocidas firmas como Ralph Lauren, Carolina Herrera o Salvatore Ferragamo, entre otras, forman parte del closet de Michelle Salas, pero ¿cuánto dinero podría llegar a ganar en total? La cifra no es nada desdeñable, aunque no siempre ha terminado en su bolsillo, sino destinada en su mayoría a causas benéficas. En concreto, a 'Alternativas pacíficas', un lugar en el que se trata de apoyar a niños y mujeres que han vivido en su propia piel violencia de género y que ahora deja ver su lado más solidario.

La ropa de Michelle Salas, a la venta

Michelle Salas, quien cuenta con casi dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, tiene un gran impacto en las redes. Esto es precisamente lo que lleva a que muchos de sus followers quieran reunirse con ella en un hotel de México y así comprar alguna de sus piezas más icónicas, lo que hace todavía más llamativo este plan. Un fenómeno fan en el que permite que hablen con ella y que, además, puede reportarle grandes beneficios, aunque ella posteriormente lo destine a causas benéficas. Cuando solo quedan dos meses para terminar el 2023, lo cierto es que esta es la tercera vez en la que la modelo ha puesto a la venta su ropa en lujosos hoteles de México este 2023, pero en esta ocasión se trata de una importante partida. Hablamos de 209 piezas que vuelven a dejar patente el gusto tan particular que tiene, siendo este una de las claves de su éxito.

La hija de Luis Miguel colabora con causas solidarias

Zapatos, vestidos o bolsos son solo algunos de los productos que están disponibles todavía, piezas que, por cierto, puedes adquirir desde la distancia de forma online. Ella prefiere darle una segunda vida a todo eso e intentar no tener apego por lo material, teniendo claro en todo momento qué es realmente lo importante y cuánto se puede ayudar con este tipo de gestos. "No hay nada como el sentimiento de liberación cuando ya lo hiciste. A veces es difícil deshacerte de ciertas prendas porque les tienes valor sentimental, pero le das una oportunidad de que entren energías nuevas a tu vida", decía ella hace algún tiempo. Estas palabras demostraron una gran madurez por su parte, la cual sigue muy presente en la actualidad.

De este modo, evidencia que, a pesar de su férrea pasión por la moda, tiene otras prioridades: ayudar a los demás. Un objetivo que ella tiene cristalino y que le ha llevado a hacer altísimos descuentos en prendas lucidas por ella misma. Desde los 700 euros a los 25 puedes encontrar enseres lucidos por Michelle Salas ya sea en el universo 2.0 como en photocalls en los que ella ha sido la absoluta protagonista.

Y, aunque ahora tenga la suerte de poder permitirse estos precios, no siempre ha sido así. Hasta los 18 años no fue reconocida por Luis Miguel, por lo que no siempre ha podido llevar un alto tren de vida. Horas después de reunirse con sus fans y hablarles directamente ella de sus prendas a la venta, posteó un enigmático mensaje que ahora cobra un sentido especial. "Estoy orgullosa de ti. Estás librando batallas que nadie conoce, enfrentando traumas pasados, descubriendo tu dirección, tratando de mostrarte y construyendo relaciones más sanas. Mientras tanto estás trabajando para alcanzar tus sueños, incluso en noches sin dormir. La vida no es nada fácil, pero aquí estás, caminando hacia un futuro mejor para ti y tus seres queridos, a pesar de los obstáculos que te agobian", escribía. Un poderoso mensaje cargado de significado que inevitablemente copaba titulares tras su publicación.

1 de 8 La hija de Luis Miguel ha puesto a la venta varios zapatos Entre el color morado y el azul, Michelle Salas ha puesto a la venta estos zapatos nuevos con etiqueta a casi un 40 %, en concreto, a casi 400 euros. 2 de 8 Una blusa por menos de 25 euros Esta blusa verde con tintes silvestres puede servir para cualquier look fuera de los focos. Y es que Michelle en su día a día intenta apostar por plena naturalidad. 3 de 8 Un vestido de Ralph Lauren Es un vestido corto que prácticamente no ha sido utilizado por la hija de Luis Miguel y que tiene un precio de 160 euros. 4 de 8 Zapatos de Dolce & Gabbana casi al 70 % Apenas han sido utilizado, tanto es así que Michelle ha posteado una foto de la suela para que todo el mundo sepa cómo están de nuevos. 5 de 8 Piezas en perfecto uso Un vestido tipo plumas de color lila que no sirve para todo tipo de eventos pero que puedes adquirir a un 50 %. 6 de 8 Al 76% Un vestido joya con strapless de tul, piedras y lentejuelas del que a Michelle le cuesta desprenderse. 7 de 8 Otro vestido con etiqueta Son muchos los productos que Michelle Salas tiene a la venta y muchas de ellas con etiqueta, lo que llama mucho la atención. Quizás algunas de ellas hayan llegado a sus manos por su profesión de influencer. 8 de 8 El bolso de Salvatore Ferragno, una de las piezas más caras Aunque ella dice que pagó más de 2.000 euros por él, ahora lo tiene disponible en una página online al 70 % de descuento.