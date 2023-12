A la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, se le perdió el rastro en 19 de agosto de 1986 en España. Su desaparición dejó un profundo vacío en la vida del artista y su familia, que este 10 de diciembre la recordaba en el que sería su 77 cumpleaños. Ha sido su hijo, Alejandro Basteri, quien ha querido dedicar unas emotivas palabras a su madre desaparecida: "Hoy es tu día. Recordarte es el abrazo aquel que reconforta, que da energía y que transmite todo", escribía, la pasada noche, el hermano de Luis Miguel en sus redes sociales junto a una imagen de su madre, "gracias a ti todo es posible y reflejas todo el amor del mundo".

Aunque el empresario, hermano mayor del cantante, siempre se mantiene receloso de su vida privada, no duda en recordar a su madre en días señalados como este, dejando claro que ella fue su motor e inspiración en la vida, incluso para crear su firma: "Basteri Collection forma parte de una gran familia que hace posible crear con gran profesionalismo lo que fue tu gran inspiración y pasión. Siempre estarás en nuestros corazones", añade. "Te amo mucho Marcela, mi mamá, mi mujer del alma y mi siempre fiel".

Como era de esperar, las palabras de Basteri han generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores, desde quienes siguen manteniendo la esperanza de encontrar con vida a Marcela hasta quienes prefieren recordarla con cariño dando por hecho que no volverá. Michelle Salas, sobrina del empresario, también ha querido dedicarle unas emotivas palabras: “Su legado florece en nuestros recuerdos, como un jardín de amor que sigue creciendo en cada sonrisa que compartimos juntos y al recordar su vida, llena de luz y alegría nuestros corazones. Siempre presente. ¡Te quiero muchísimo!”.

¿Está viva la madre de Luis Miguel?

Esta fecha tan señalada llega justo cuando el posible paradero de su madre vuelve a ser noticia tras salir a la luz que podría estar viva y llevar años viviendo en latinoamérica. Durante años, su paradero ha sido todo un misterio y ha dado lugar a numerosas especulaciones sobre si estaba viva o muerta. Sin embargo, en 2018 la investigación dio un giro radical al recibirse nuevas pistas que sugerían que la mujer podría haber encontrado refugio en Argentina. Estas pistas apuntaban hacia una mujer sin hogar que había sido admitida en un hospital neuropsiquiátrico de la capital, Buenos Aires. La posibilidad de que esta mujer fuera la madre de Luis Miguel cautivó la imaginación de todos. Las semejanzas físicas entre ambas son evidentes, así como la presencia de tres lunares en lugares altamente distintivo. Estos dos elementos fueron cruciales para impulsar la intrigante teoría de que se trataba de la progenitora del Sol de México. Así, en octubre de este mismo año, un juez dio vía libre a la realización de unas pruebas de ADN a la supuesta Marcela.

El resultado, sin embargo, reveló lo que era un secreto a voces. El programa 'Secretos Verdaderos en América' desvelaba: el análisis es no concluyente. Esto significa que no hay parentesco alguno entre la supuesta Marcela y Luis Miguel. De esta forma, se cerraba de una vez por todas un capítulo de especulaciones y rumorología que, es de entender, no ha sentado nada bien al artista.

Luis Miguel y Paloma Cuevas, la pareja del momento

Dejando a un lado las especulaciones sobre su madre, Luis Miguel atraviesa un dulce momento personal gracias a Paloma Cuevas. Aunque tratan de llevar su relación con la máxima discreción posible, es cada vez más habitual que salgan imágenes de ellos dos juntos. El Sol de México muestra cada vez más sus emociones sobre el escenario, prueba de ello, uno de sus últimos conciertos donde, visiblemente emocionado, fue incapaz de contener las lágrimas. La cordobesa tampoco se esconde, y es que aunque siempre ha preferido no pronunciarse sobre Luis Miguel, recientemente vimos como apoyaba públicamente a su chico compartiendo en su perfil social de Instagram el anuncio de su gira por España.

El mexicano cantará el 28 de junio de 2024 en la mítica plaza de toros de Córdoba. Con esta, ya van tres las fechas que ha confirmado Luis Miguel en nuestro país: Además de la de Córdoba, el artista estará los días 6 y 7 de julio en el Santiago Bernabéu de Madrid.