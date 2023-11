Luis Miguel cancela inesperadamente un concierto en México: te contamos los motivos

Luis Miguel vuelve a ser noticia. Después de sufrir una aparatosa caída durante un concierto en Ciudad de México, el cantante ha tenido que suspender un concierto. Pero, ¿cuál ha sido el motivo que ha llevado a su equipo de trabajo a tomar esta decisión tan drástica? Pues básicamente la seguridad, y no solo de él, también de todos los asistentes, que han recibido la noticia con mucha tristeza, ya que llevaban meses esperando este día.

El Gobierno de León en México ha decidido cancelar el concierto de Luis Miguel que estaba programado para el próximo martes 5 de diciembre y la razón no ha sido otra que la seguridad de los asistentes. Las autoridades han tomado la decisión de no otorgar el permiso pertinente para la realización del conicerto para "garantizar la seguridad de los asistentes" debido a que la empresa que organiza el evento no cumplió con los requisitos y cometió varias irregularidades.

Una serie de irregularidades han llevado al Gobierno a cancelar el concierto de Luis Miguel

Entre todas estas irregularidades está la sobreventa de entradas al concierto. Esto es algo que ha llamado la atención, ya que estaba ya todo vendido desde hacía muchos meses. Tampoco se ha querido contratar la seguridad necesaria para un evento de esta categoría ni se han pagado los impuestos correspondientes a la Tesorería local. Todo esto ha obligado al Gobierno de León ha tomar la decisión de cancelar el concierto.

Luis Miguel no se ha pronunciado por el momento sobre esto, pero estamos seguros de que estará totalmente roto por no poder cantar en el estadio Domingo Santana, que era donde se iba a celebrar su concierto. Tiene una capacidad para unas 11.400 personas, pero ahora no va a poder albergar a los fans del Sol de México. Aunque se ha hecho todo lo posible para buscar una nueva localización para dar el concierto, los permisos no han llegado a tiempo. ¿Podrán llegar a un acuerdo a tiempo para celebrar el concierto en otro lugar?

Una gira que ha dado mucho que hablar

Luis Miguel está disfrutando al máximo su gira mundial, que le traerá el próximo año a España después de muchos años sin venir a nuestro país. Está siendo una gira que está dando mucho que hablar. El último episodio de su caída en un concierto en Ciudad de México se convertió precisamente en viral. El Sol de México estaba haciendo uno de sus pasos característicos, pero en el momento que dobla una rodilla y levanta la otra, sufre la caída.

#Atención | !Tremenda #caída!

El cantante mexicano #LuisMiguel sufrió una caída mientras ofrecía un concierto en #CDMX. De acuerdo con los asistentes, la caída se debió a que había agua en el piso del #escenario, lo que provocó que este se resbalara. pic.twitter.com/7V7Fyms99W — Diario Opinión ( @diariopinion) November 26, 2023

El equilibrio le falló a Luis Miguel. Tras la caída, el cantante no duda en quedarse un rato tumbado en el suelo del escenario del Arena de Ciudad de México. El equipo técnico apagó las luces del escenario para comprobar que el Sol de México se encontraba bien. De hecho, los músicos de su orquesta se acercan, pero Luis Miguel les hace un gesto para decirles que estaba bien. Aprovecha la ocasión para quedarse tumbado ahí. Unos segundos después, se levanta y se queda sentado en el suelo mientras se ríe. Sus músicos no dudaron en sentarse sobre el escenario, al lado de él, para seguir el concierto desde ese lugar.

De este concierto en México se ha hablado mucho en los últimos días, ya que se habló de que el cantante puso unas exigencias de lo más sorprendentes. En varios medios locales de México reparan en la negativa de Luis Miguel, quien teme por su integridad debido a su capacidad económica y a los delitos y secuestros que se comenten allí. "Excentricidades que supuestamente piden en su nueva gira en México. No es la primera vez que se escucha algo así. Luis Miguel no está dispuesto a lidiar con el tráfico de la capital y por eso pidió entrar y salir de las presentaciones en helicópteros. Por seguridad", explicaban en la conocida cadena de televisión 'Telemundo'. No pasaba tampoco desapercibido el hecho de que Luis Miguel quiera que su camerino esté forrado de telas blancas, pues le hace sentir que es un lugar acogedor y, sobre todo, por "no sentirse encerrado".