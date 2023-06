Con la muerte de Carmen Sevilla, nuestro país se queda sin una de sus estrellas más míticas del cine y la televisión. Su fallecimiento, que se ha producido a los 92 años y tras sufrir Alzheimer durante años, ha sido también un durísimo varapalo para sus seres queridos. Muchos rostros conocidos, amigos íntimos de la actriz y presentadora, lloran hoy su pérdida. Llama la atención que todos coinciden en un detalle: el único hijo de la artista, Augusto Algueró, no ha mantenido contacto alguno con ellos para ponerlos en conocimiento de su ingreso o de cómo será su último adiós. Es lo que ha manifestado este miércoles Luis Méndez, exrepresentante de Carmen. "Estamos bastante desconcertados", ha dicho en el programa 'Espejo Público".

"Las personas que hemos estado al lado de ella solo queremos despedirnos de ella", asegura el exmánager de Carmen Sevilla

"Estamos un poquito sorprendidos... Su ingreso en el hospital no se podía convertir en una romería y eso lo entiendo perfectamente. Pero en el momento en el que ella está ingresada, las personas de su círculo de confianza estamos absolutamente sorprendidos ante la desinformación", ha destacado el que fuera mánager de Carmen Sevilla en los últimos diez años antes de retirarse por su enfermedad. Siempre discreto, este hombre conoce muy bien a la familia y, en especial, a su hijo Augusto.

"Era una mujer tremendamente positiva y merecía una despedida", ha recordado Luis Méndez. "Las personas que hemos estado al lado de ella solo queremos poder seguir a su lado, tener la posibilidad de despedirnos de ella". En su intervención en el programa de Susanna Griso, el que fue mano derecha de la actriz ha detallado que el Alzhéimer había causado serios estragos en su salud: "Hacía muchísimo tiempo ya que había que alimentarla, estaba en una situación muy delicada. Entiendo que Augusto tenía que preservar la imagen de su madre. Antes de entrar en la residencia ella ya estaba por su enfermedad muy fastidiada".

Agustín Bravo también se ha mostrado molesto con Augusto Algueró: "Él ha querido retirarla"

El exrepresentante de Carmen Sevilla no es el único que ha lanzado un reproche de manera pública a su hijo Augusto. Hace apenas unas horas, Agustín Bravo, que compartió tantas horas de plató junto a la sevillana en sus años como conductora del 'Telecupón', no ha dudado en lanzar una firme advertencia a su único vástago.

"Se está cumpliendo lo que dije, que es consecuente a como Augusto ve la enfermedad de su madre: no va a hablar sobre su estado de salud". Y añadía con firmeza: "No tiene por qué dar la cara y bajar a dar declaraciones. Pero que autorice al hospital para que emita un comunicado y todos podamos saber cómo está", destacó en su intervención en 'Así es la vida'. "Él ha querido retirarla. Le he escrito, pero está desaparecido y no contesta", sentenciaba.