Luis Lorenzo: “Por fin he podido dormir después del aquelarre"

En la mañana del 29 de junio 'El programa de Ana Rosa' desveló el informe que exculpa a Arancha Palomino y Luis Lorenzo. La muerte de la tía de esta, Isabel, tenía dudas que resolver. La pareja se convirtió, en el proceso, en investigados. Aunque todavía no hay resolución final, lo que aquí se estipula es muy esclarecedor. La anciana no falleció por envenenamiento y no tenía signos de violencia, descuidado o malnutrición. Nada que no fuera coherente con el estado de salud por el que atravesaba desde casi 2017. El actor aparecía después de toda la vorágine en 'Así es la vida' y se mostraba contento por la situación, a pesar de lo que él y su familia han pasado después de ser señalados públicamente. "El final feliz es que se demuestra que tu conciencia está tranquila pero, el haberte convertido en un apestado...", expuso.

Luis Lorenzo continúa manteniendo su versión, que es inocente, y con este nuevo paso está convencido que terminará demostrándolo. "Somos muchas personas con derechos que se pisotean cada día. Por fin he podido dormir después del aquelarre que ha hecho un daño irreparable a esta familia. Me siento como si me hubiera quitado 100.000 kilos de peso", reconocía ante Sandra Barneda. Esta respuesta llega algo tarde para su mujer, sus hijos y él mismo ya que siente que "el daño a mi imagen no se va a reparar, ya no tiene solución". Durante un año esto ha provocado que su carrera como actor se estanque totalmente, "han destrozado mi carrera, mi prestigio, sin una sentencia...Vamos a buscar un resarcimiento".

Nunca podrá olvidar todo este tiempo que se ha tardado en dar un paso más claro en la investigación como este informe. "Lo que hace es darnos una tranquilidad y confirmar lo que hemos dicho desde el principio, que somos inocentes. Estamos esperando a que la jueza decida, entendemos que será un archivo, con esta pesadilla e infierno. Esto le puede pasar a cualquiera que lleve a un anciano a casa", narra. Tampoco será fácil dejar atrás todo lo que vivió en las 48 horas en las que era detenido en el 2022 hasta que se puso a disposición judicial. "Solo, entre esas cuatro paredes y sin saber qué va a ocurrir son inolvidables. Solo me preguntaba el porqué", recordó muy dolido.

"Todo ha sido por una herencia de 60.000 euros, todo por un tema económico", expone Luis Lorenzo

El hecho de que Luis Lorenzo y Arancha Palomino son señalados es una de las cuestiones que más dan vueltas en su cabeza. Con los diferentes pasos judiciales se ha dado cuenta de algo al respecto. Eran, en sus propias palabras, formas de invalidar la herencia que con la despedida de su tía Isabel quedaba. "Todo por un tema económico, por una herencia de 60.000 euros que no se ha liquidado. Ha sido un plan preestablecido por el tío de Arancha", asegura tajante ante los colaboradores de Telecinco. Este familiar de su mujer se mostró disconforme con la pareja y así habría continuado para él. "Al principio le salió bien, señalando que había sido por la herencia. Como no le funcionó fue por el maltrato...no sé qué más". En ningún momento al actor y a su mujer le movía, asegura, el dinero existente: "No ha habido ningún cambio de herencia, la tía hizo una hace 15 años, donde estaba un José Luis y no había ni las disposiciones que de después".