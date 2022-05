Este lunes se ha levantado el secreto de sumario en el caso sobre el supuesto asesinato de a María Isabel Suárez Arias, de 85 años. Las nuevas informaciones que rodean el fallecimiento de la tía de Arantxa Palomino y Luis Lorenzo arrojan nuevas sombras sobre los sospechosos. La Guardia Civil ha hallado una importante cantidad de dinero en metálico cuando registraron su domicilio la semana pasada. El actor y su pareja guardaban 140.000 euros en efectivo en el piso que comparten en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid. Teniendo en cuenta que el supuesto móvil de su muerte es el económico, se trata de un hallazgo muy importante para la investigación.

Pero aún hay más. Según los médicos forenses que analizaron muestras de sangre, cabello y órganos, la muerte de la anciana fue “violenta” y se produjo por “una intoxicación aguda por metales pesados, cadmio y manganeso, con una concentración de cadmio que es más de 200 veces superior al límite considerado normal y la concentración de manganeso es 20 veces superior al límite normal”, según ha adelantado ‘El Confidencial’. El dato resulta escalofriante. Según la autopsia, esos dos metales pesados, presentes en tintes, pilas y fungicidas -o de manera ambiental en zonas industrializadas- no habrían podido llegar de forma accidental al organismo de la mujer.

Los investigadores creen que la víctima fue asesinada por motivos económicos

La familia de María Isabel insiste en que la mujer, que tenía su residencia en Asturias, no quería ir a Madrid con Luis Lorenzo y su mujer. Estos la llevaron a vivir con ellos en febrero de 2021, poco antes de su muerte. Creen que pudieron intoxicarla para quedarse con toda su herencia. Las hipótesis de los investigadores apuntan a que la pareja habría supuestamente asesinado a Isabel para poder heredar las tierras y su piso en Asturias. Es algo que el actor y su chica han negado de manera rotunda y, apelando a la presunción de inocencia, han explicado que colaborarán con las autoridades en lo que sea necesario. Asimismo, han alegado que pagaban a una persona para el cuidado de la anciana las 24 horas y aseguran que pueden demostrarlo.

Cabe destacar que la finalidad del registro era encontrar la presencia de cadmio y manganeso en cualquier tipo de recipiente, ya que estos dos metales pesados fueron encontrados en la autopsia del cuerpo de Isabel. La cantidad encontrada por la Guardia Civil no se corresponde con ingresos de los investigados. Según las primeras pesquisas, María Isabel Suárez tenía unos 60.000 euros en sus cuentas bancarias. Poco antes de morir se habrían sacado alrededor de 30.000 euros, aunque la cifra precisa no se ha detallado.

Desde que se supo que el actor y su mujer están acusados del supuesto asesinato de su tía por envenenamiento las informaciones en torno al supuesto asesinato resultan estremecedoras. Vecinos de los sospechosos han asegurado que «se oían gritos» en su casa. «Después de que hubiera fallecido, yo sentía ruidos en casa, como de mover muebles, vendrían a limpiar para poner el piso en venta. Me daba miedo porque sabía que la pobre estaba p’allá y dije, esta no vuelve«, ha contado una vecina de la anciana a Telecinco. Según otro vecino que vivía justo encima de la pareja se podían escuchar fuertes discusiones entre Arantxa y su tía a altas horas de la madrugada: «No la trataban nada bien. Muchas veces venían y ella (Isabel), no les dejaba entrar en casa». Esta semana se ha sabido también que supuestamente abandonaron a la mujer durante 9 horas en un restaurante de Madrid mientras ellos disfrutaban de un día en familia un parque temático.