Luis de la Fuente pide disculpas al aplaudir a Luis Rubiales: "Entiendo las críticas"

La polémica sobre el beso de Luis Rubiales y Jenni Hermoso sigue protagonizando titulares. Pero no solo eso, sino que en esta polémica hay terceros que también se han visto perjudicados. Este viernes ha sido el seleccionador de fútbol masculino, Luis de la Fuente, el que ha ofrecido una rueda de prensa tras apludir a Luis Rubiales durante la Asamblea Extraordinaria que se celebró hace justo una semana.

Luis de la Fuente, que ha hecho frente a las críticas, ha querido pedir disculpas y ha justificado su comportamiento: "No estaba preparado para esta situación, aplaudí cuando no debía y pido disculpas", ha empezado diciendo rotundo.

Luis de la Fuente ha pedido disculpas

Sin embargo, estas disculpas no han sido suficientes para los periodistas que se encontraban allí, a los que Luis de la Fuente ha tenido que dar explicaciones. "No me he sentido traicionado por Luis Rubiales, pero llegué pensando que esa Asamble iba a ser una dimisión y entramos en shock cuando vimos que no era así", se justifica.

Y vuelve a recalcar que en ningún momento se esperaba que la Asamblea iba a ser como fue: "Estuvimos todos los trabajadores de la Federación, pensábamos que íbamos a asistir a una dimisión. Y no fue así. Me quedé en blanco, fue una situación que me superó". Y vuelve a justificarse: "Yo lo vivió desde un punto de vista en el que estaba desbordado. Cuando reflexioné, no me reconozco. Fue ahí donde vi la perspectiva".

¡Dale al play para escuchar las declaraciones de Luis de la Fuente!

Vídeo: EUROPA PRESS.

Pero Luis de la Fuente no se ha querido mojar sobre el futuro de Luis Rubiales. El Consejo Superior de Deportes está estudiando la situación, pero no ha tomado todavía una decisión sobre el futuro del presidente del RFEF: "Dejemos a los órganos pertinentes que decidan y valoren si Luis Rubiales debe seguir en su puesto". Y deja también claro que no ha hablado con Jenni Hermoso: "Seguramente porque me ha faltado valor", reconoce.

Tras dar explicaciones, Luis de la Fuente ha pedido que se le cuestione por su trabajo como seleccionador de fútbol: "Quiero y pido que se me cuestione por los resultados. Yo cuento con el apoyo del presidente y de los territoriales. Si no fuera así, yo no estaría aquí".