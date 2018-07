Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas esperan su cuarto hijo

Mi querida #mujer @margaravs y yo tenemos el placer de anunciaros que vamos a ser #padres por cuarta vez. Estamos muy ilusionados con la llegada de un nuevo miembro a la #familia y le damos gracias a #Dios por darnos este #regalo. Ma chère #femme @margaravs et moi sommes heureux d'annoncer que nous serons #parents pour la quatrième fois. Nous sommes très excités de l'arrivée d'un nouveau membre dans la #famille et nous remercions #Dieu de nous avoir offert ce #cadeau.

