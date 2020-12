El diestro y su novia han pasado las Navidades juntos y también despedirán el 2020 en mutua compañía. Desvelamos el lugar adonde se han escapado.

Enrique Ponce y Ana Soria se preparan para vivir su primera Nochevieja juntos. En tan solo unas horas, la pareja se despedirá definitivamente de 2020. Un año que para ellos ha sido excepcional y que les ha colmado de felicidad. Por eso han decidido abandonar por unos días el nidito de amor que comparten en Almería (un precioso y exclusivo ático en una de las mejores zonas de la ciudad) para disfrutar de una escapada romántica.

El lugar elegido para disfrutar del primer fin de semana del año no está muy lejos de su hogar: se han trasladado a Granada para practicar uno de sus deportes favoritos. Sierra Nevada es el lugar elegido por la pareja para tener unos días de intimidad en la nieve. En esta estación de esquí, ubicada a tan solo 5 kilómetros del pico Veleta, el de Chiva ha posado para la cámara de su novia, sin camiseta y mirando por la ventana de espaldas a ella. Una instantánea que la joven ha compartido en su cuenta de Instagram a través de Stories y que refleja, una vez más, lo a gusto que está el matador desde que sale con Ana.

Lo cierto es que mucho se ha dicho y hablado sobre los planes de Enrique y Ana para estas Navidades. Se barajó la posibilidad de que Ponce se reuniera en Madrid con Paloma Cuevas y las dos hijas que tienen en común, pero no ha sido así. La propia estudiante ha aclarado que durante las fiestas tenían intención de estar juntos. «Pasamos la Nochebuena juntos, cenamos con mis padres. Por las restricciones del coronavirus, no se podía reunir mucha gente. Así que estuvimos en familia y muy bien; solo éramos cinco personas en la mesa», revelaba hace unos días en ‘Informalia’. Entonces no quiso precisar dónde pasarían la noche de Fin de Año, pero con su último post ya ha sido desvelado el misterio. ¡Siguen juntos y en la nieve!

Sobre sus planes para 2021, el diestro ha decidido permanecer en España y no torear en América debido a las restricciones impuestas por la pandemia. así lo ha revelado la propia joven, quien desea continuar sus estudios en el Grado de Derecho que empezó el pasado año en la universidad en Granada y que este año continuará de manera online.

Cabe destacar que, aunque no llevan ni un año juntos, Enrique Ponce y Ana Soria no solo han dado el importante paso de vivir juntos. También se han animado a aumentar la familia. Hace poco han dado la bienvenida al nuevo miembro del clan en las redes sociales: un precioso cachorro al que han llamado Ney y que tiene embelesados a los dos. Tanto, que Ana no para de publicar fotos y vídeos del perrito, quien ya campa a sus anchas por el espectacular piso donde viven.