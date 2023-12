Lucie Lucas da un paso atrás y rectifica su acusación de agresión sexual contra Victoria Abril

La última polémica del año la ha protagonizado la actriz Victoria Abril, cuando hace un par de días su compañera de rodaje en la serie 'Clem', Lucie Lucas, la acusó de agresión sexual. La intérprete francesa aprovechó que Charlotte Arnould escribió un post denunciando a Gérard Depardieu para atacar a la española: "Hola Victoria... ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones incluyendo agresiones sexuales hacia tus compañeros?". No obstante, ahora Lucie Lucas ha reculado y ha querido matizar sus palabras.

Lucie Lucas asegura que no era a Victoria Abril a quien quería acusar

Después del revuelo que se ha formado, la actriz francesa ha dado un paso atrás y ha querido puntualizar sus palabras, rectificando que fuese a Abril a quien quería acusar: "Tuve una especie de torrente de sangre. Quizás me lo permití porque ella es 'mi madre de cine' y me sentí profundamente traicionada y abandonada. No es a quien quiero acusar". Así se ha pronunciado Lucas en una entrevista con 'France Info'. La actriz ha querido insinuar que sus palabras son fruto de un arrebato y que realmente solo se dejó llevar cuando vio que Abril firmaba la cara de apoyo a Depardieu. "Lo que me gustaría denunciar es que existe un sentimiento de impunidad total entre algunas personas, en particular entre las personas de la generación de Gérard Depardieu y Victoria Abril, que se permiten tiranizar conjuntos enteros y comportarse de maneras que no son admisibles, o incluso ilegales".

Así las cosas, la protagonista de la noticia no se ha pronunciado todavía sobre estas graves acusaciones. Solamente le hizo llegar un mensaje al programa de 'TardeAR' con una contundente reacción. "Me ha dicho que no sabía nada de lo que le estaba hablando, le he tenido que mandar la noticia (…) La he notado un poco enfadada y me ha pedido que no la volviese a escribir porque no tenía nada que decir", explicó Leticia Requejo. Una reacción que deja entrever que las palabras de Lucie Lucas han caído como un jarro de agua fría sobre su compañera, que probablemente no podía llegar a imaginar este inesperado varapalo.

La carta que desató la polémica

Todo empezó con la polémica que desató Gérard Depardieu al ser acusado de agresión sexual. Fueron más de 50 artistas los que mostraron sus apoyo públicamente al actor a través de una carta que la misma Victoria Abril firmó. Algo que desató la furia de su compañera de casting. "Hace quince años que soy actriz y protejo a muchos de estos degenerados no diciendo en las entrevistas todo lo malo que hacen a los demás en un rodaje. Diciendo siempre a los periodistas que todo ha ido muy bien en el plató, que todo el mundo es tan simpático y adorable... ¡Cuando a menudo es totalmente falso! ¿Cuántos comportamientos inaceptables he callado?", empezó diciendo Lucas.

A través de un rotundo comentario, la francesa acusó a su compañera de agresión sexual y la culpa de haber encubierto durante años unos comportamientos que ahora denuncia. "Tengo mucho que decir sobre algunas personas en esta encantadora lista de co-firmantes... con TODO las generaciones más jóvenes de actores tienen archivos sobre ti, espero que estés listo para retirarte porque ya no te protegen!", escribió de lo más enfadada en una publicación en sus redes sociales. "Ahora que lo pienso, no me sorprende que hayas firmado ese periodicucho... tú también te asustas y pensar en ello tienes razón. Ya basta de locuras", le dijo directamente a Victoria Abril.

¿Quién es Lucie Lucas?

Lucie Lucas es una reconocida actriz francesa que actualmente tiene 37 años. Coincidió con Victoria Abril en la serie de televisión 'Clem'. Este proyecto se estrenó en 2010 y ha mantenido unidas a ambas intérpretes hasta hace tan solo unos días. Siempre se han mostrado unidas, pero ahora con esta acusación por parte de Lucie se rompe la relación entre ellas. Es una abanderada del feminismo y defensora de los derechos de las mujeres, por lo que no ha tenido reparo a la hora señalar a Victoria Abril. ¿Contestará la actriz española a esta acusación?