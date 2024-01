Lucía Sánchez, destrozada en su primera noche en 'GH DÚO': el motivo

'GH DÚO' ha empezado con fuerza. Las parejas que concursan de la mano en el reality de Telecinco están dispuestas a superar sus diferencias con un único objetivo: el premio final. Sin embargo, en esta edición hay una novedad... existe un trío y está formado ni más ni menos que por Lucía Sánchez, Manuel González y Mayka Rivera. Los tres con cuentas pendientes, al más puro estilo 'La Isla de las Tentaciones', de donde salen. A pesar de que los rifirrafes no dejan de sucederse entre ellos, la andaluza se ha roto en su primera noche en el concurso.

Lucía Sánchez confiesa que lo ha pasado muy mal en el amor

Después de romper su relación en el reality de Sandra Barneda, Lucía y Manué dejaron de tener relación, y cada vez que se ven saltan chispas. Pero no de amor, sino de enfrentamiento. Fue precisamente cuando se enteraron de que iban a concursar juntos en 'GH DÚO' que los zascas no dejaron de sucederse entre ellos: "Es un reventado que si no habla de mí no tiene chicha. Se portó muy mal conmigo en 'La isla de las tentaciones' y luego me vendió una falsa amistad". Después de su duro paso por 'La Isla', la gaditana empezó una relación con Isaac 'el Lobo', con quien tiene una hija en común, pero este también la dejó.

Lucía Sánchez ha sufrido mucho por amor, y precisamente sobre este tema se ha roto en su primera noche en el concurso. En la fiesta de inauguración del reality, los concursantes tenían que presentar a sus parejas y, aunque la gaditana ha hablado maravillas de su ex pareja, también le ha mandado alguna que otra pullita: "Gracias a 'La Isla de las Tentaciones' su vida dio un empujón bueno e importante y allí pudimos descubrir otro dote más que tenía detrás de las duchas". Sin embargo, Lucía ha confesado que lo que pasó en República Dominicana le afectó a su personalidad: "Reconozco que yo, a raíz de todo esto, tengo el autoestima por el suelo".

Manuel y Lucía se reconcilian, ¿cuánto les durará el buen rollo?

La concursante ha roto a llorar por la mala suerte que ha tenido con sus ex parejas. Ha sido entonces cuando sus compañeros se han levantado para abrazarla y apoyarla: "Te mereces ser feliz", le han dicho. Manuel, por su parte, lejos de acercarse a su ex pareja para darle ánimos, ha abandonado la sala visiblemente afectado. El de Puerto Real reconoció que ni se siente orgulloso de lo que hizo, pero que a día de hoy vive "más tranquilo". Después de eso, ha sido el turno del joven en hablar sobre su ex pareja y, enterrando el hacha de guerra, han hecho las paces: "Yo no estoy aquí para tener una guerra contigo. Lo último que quiero es pelearme contigo y llevarme malamente contigo".

Manuel le ha pedido perdón a Lucía y, como ha dicho Mayka, "a partir de ahora se empieza de cero". El pasado que tiene esta ex pareja está lleno de oscuros episodios en los que ambos se han tirado los trastos mutuamente, en las redes sociales y a la cara. Sin embargo, ahora tienen un objetivo en común y es poder optar a ganar 'GH DÚO', porque, tal y como les comunicó Marta Flich: "Seréis pareja y no podréis nominaros, además tenéis que llegar a acuerdos".